Russische Offensive auf Ukraine Dutzende Angriffe aus allen Richtungen Stand: 24.02.2022 15:37 Uhr

Die Ukraine berichtet von mehr als 30 verschiedenen Angriffen russischer Einheiten aus allen Richtungen. Moskau setzt dabei Panzer, Bodentruppen und Kampfjets ein. Mindestens 40 Ukrainer sollen getötet worden sein.

Die Ukraine hat russische Angriffe aus verschiedenen Richtungen gemeldet. Bis zum Mittag habe Russland mehr als 30 Attacken mit Flugzeugen, Artillerie und Marschflugkörpern "auf ukrainische zivile und militärische Infrastruktur" ausgeübt, teilte der ukrainische Generalstab mit. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht.

Im Gebiet Tschernihiw, das im Nordwesten an Belarus grenzt, sei der Feind gestoppt worden, hieß es vom Generalstab weiter. "Heftige Kämpfe gehen in Richtung Charkiw weiter." Die Großstadt Charkiw liegt im Osten unweit der russischen Grenze. Mariupol am Asowschen Meer sei "unter volle Kontrolle zurückgebracht worden". Mit Blick auf den Süden des Landes teilte das Militär mit: "In Cherson ist die Situation schwierig." Die russische Armee starte auch Offensiven von der 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim in Richtung Cherson und Melitopol.

Dutzende Tote und Kämpfe überall im Land

Die ukrainische Grenzpolizei sprach sogar von über 200 Angriffen. Es gebe Kämpfe nahezu überall im Land. Nach ukrainischen Angaben sind bisher mehr als 40 ukrainische Soldaten und etwa zehn Zivilisten getötet worden. Zuvor hatte bereits NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg von russischen Angriffen aus verschiedenen Richtungen mit Luft- und Raketenangriffen, Bodentruppen und Spezialkräften gesprochen. Offenbar greift Russland in einer Art "Zangeformation" an, mit Attacken von der südlichen Krim, von russischem Gebiet im Osten und von belarusischen Staatsgebiet ausgehend, wo Zehntausende russische Truppen stationiert sind.

Moskau: Dutzende Militärstellungen zerstört

Russland hat nach eigener Darstellung Dutzende Stellungen des ukrainischen Militärs angegriffen. Es seien 74 Objekte der Bodeninfrastruktur außer Gefecht gesetzt worden, sagte der Sprecher des Moskauer Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, der Agentur Interfax zufolge. Darunter seien elf Flugplätze, drei Kommandoposten und ein Marinestützpunkt gewesen. Zudem seien 18 Radarstationen der Boden-Luft-Raketenabwehrsysteme S-300 und Buk-M1 zerstört worden. Nach Moskauer Angaben wurden auch mindestens ein Kampfhubschrauber und mehrere Kampfdrohnen abgeschossen. Die Ukraine berichtet ebenfalls, mehrere russische Helikopter und Flugzeuge abgeschossen zu haben.

Angriff im Morgengrauen - auf Putins Befehl

Laut der Nachrichtenagentur dpa melden die pro-russischen Separatisten die Einnahme von zwei Kleinstädten. Es handele sich dabei um Stanyzja Luhanska und um Schtschastja. Dabei seien auch Kämpfer aus ihren Reihen getötet worden. Es gebe Tote und Verletzte unter den Streitkräften, aber auch unter der Zivilbevölkerung, sagte der Chef der selbst ernannten Volksrepublik Donezk, Denis Puschilin, dem russischen Staatsfernsehen.

Die russische Armee hatte am frühen Morgen damit begonnen, die Ukraine militärisch anzugreifen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte die Militäraktion autorisiert. Der Kremlchef warnte andere Staaten davor, sich Russland in den Weg zu stellen. Das würde Konsequenzen nach sich ziehen, wie sie sie noch nicht erlebt hätten.

Selenskyj fordert mehr Unterstützung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief den Kriegszustand aus. Er appellierte an die Bürger des Landes, nicht in Panik zu verfallen. "Wir sind auf alles vorbereitet, wir werden siegen", sagte er in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft. Er forderte sofortige Sanktionen gegen Moskau. Er brauche zudem Verteidigungshilfe sowie finanzielle Unterstützung, schrieb er nach Telefonaten unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf Twitter. Selenskyj forderte eine weltweite "Anti-Putin-Koalition".

NATO verstärkt Truppen im Osten

Die NATO will angesichts des russischen Angriffs ihre Luft-, Land-, und Seestreitkräfte im Osten verstärken. Alle Maßnahmen seien und blieben aber "präventiv, verhältnismäßig und nicht eskalierend", hieß es in einer am Mittag verabschiedeten Erklärung der 30 Bündnisstaaten. Generalsekretär Stoltenberg sagte, die NATO werde die Ukraine nicht mit eigenen Truppen unterstützen. Das Bündnis war kurzfristig zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen.