Inhaftierte US-Bürger USA bieten Russland Gefangenenaustausch an Stand: 28.07.2022 01:51 Uhr

Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs will US-Außenminister Blinken mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow sprechen. Dabei soll es um die Freilassung der US-Basketballerin Griner und ihres Landsmanns Whelan gehen.

Von Katrin Brand, ARD-Studio Washington

Außenminister Antony Blinken wollte keine Details preisgeben. Nur so viel: die USA hätten Russland ein substanzielles Angebot gemacht, um zwei inhaftierte US-Bürger nach Hause zu holen, Basketballstar Britney Griner und den früheren Soldaten Paul Whelan. Blinken will in den nächsten Tagen mit seinem russischen Gegenüber Sergej Lawrow sprechen und ihn dazu drängen, das Angebot anzunehmen. Die beiden Regierungen hätten wiederholt und direkt über den Vorschlag gesprochen, so Blinken im Rahmen einer Pressekonferenz.

WDR Logo Katrin Brand ARD-Studio Washington

Der Fernsehsender CNN behauptet, mehr zu wissen. Seinen Informationen nach sollen die beiden Amerikaner gegen den russischen Waffenhändler Viktor But ausgetauscht werden. Er sitzt seine Strafe in einem amerikanischen Gefängnis ab.

Die zweifache Olympiasiegerin Britney Griner war im Februar in Moskau auf dem Flughafen verhaftet worden, weil sich in ihrem Gepäck Cannabisprodukte befanden. In ihrem Prozess hat sie das grundsätzlich bestätigt. Ihr droht eine lange Gefängnisstrafe. Paul Whelan, ein früherer Marine, wurde 2020 zu 16 Jahren Haft verurteilt, weil er angeblich spioniert haben soll. Er bestreitet die Vorwürfe und behauptet, er sei hereingelegt worden.