Krieg gegen die Ukraine Großer Drohnenangriff auf Moskau Stand: 11.03.2025 09:00 Uhr

Kurz vor Auftakt der Gespräche in Saudi-Arabien hat die Ukraine Moskau und russische Gebiete mit Drohnen angegriffen. Allein im Großraum Moskau sollen laut dem russischen Verteidigungsministerium 91 von ihnen zerstört worden sein.

Die Ukraine hat russischen Angaben zufolge einen großen Drohnenangriff auf Russland durchgeführt. "Heute um 4.00 Uhr morgens begann ein massiver Drohnenangriff auf Moskau und das Moskauer Gebiet", teilte der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, im Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Das Verteidigungsministerium teilte laut Nachrichtenagentur TASS mit, es seien 337 Drohnen über russische Regionen zerstört worden. Darunter seien 91 in der Region Moskau gewesen. Laut Verteidigungsministerium wurden 126 Drohnen über dem Gebiet der Region Kursk abgefangen und zerstört und weitere 38 über der Region Brjansk. Mehr als 70 Drohnen hätten allein die russische Hauptstadt angeflogen und seien abgefangen worden, teilte der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, mit. Sie seien in mehreren Wellen geschickt worden.

Ein Toter aus der Region Moskaus gemeldet

Der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, berichtete, es habe einen Toten gegeben. Drei Personen seien in der Umgebung der Hauptstadt verletzt worden, teilte Gouverneur Worobjow, mit. Zudem seien sieben Gebäude in einem Wohngebiet beschädigt worden.

In Moskau ist laut Bürgermeister Sobjanin das Dach eines Gebäudes beschädigt worden. Von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti veröffentlichte Aufnahmen des Wohnhauses zeigten einen verkohlten Fleck an der Fassade, Teile der Verkleidung waren abgerissen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur wurden auch Autos auf einem Parkplatz in Domodedowo in Brand gesetzt.

Weitere betroffene Regionen waren Belgorod und Woronesch an der Grenze zur Ukraine sowie tiefer in Russland gelegene Regionen wie Kaluga, Lipezk, Nischni Nowgorod, Orjol und Rjasan. In der Region Lipezk wurde Behördenangaben zufolge eine Person bei dem Drohnenangriff verletzt. In mehreren Siedlungen in der Region Belgorod sei die Stromversorgung ausgefallen, teilte der Gouverneur der Region mit.

Auch Flugverkehr und Zugverkehr in der Region zeitweise unterbrochen

Nach dem Abschuss der Drohnen ist der Flugverkehr nach Angaben der russischen Zivilluftfahrtbehörde auf vier Flughäfen vorübergehend eingestellt worden - Domodedowo, Schukowski und Wnukowo in der Umgebung von Moskau und Scheremetjewo im Norden des Landes. Die Behörde schränkte auch den Flugverkehr auf den Flughäfen in den Regionen Jaroslawl und Nischni Nowgorod ein.

Der Zugverkehr im Bahnhof Domodedowo wurde kurzzeitig eingestellt, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Der Bahnhof, 35 km südlich von Moskau wurde von Drohnentrümmern getroffen, berichtete die Nachrichtenagentur RIA. Im Großraum Moskau leben mehr als 21 Millionen Menschen.

Angriff kurz vor Gesprächen in Saudi-Arabien

Der Angriff erfolgte unmittelbar vor den Gesprächen der Ukraine mit den USA in Saudi-Arabien: Dort soll ein neuer Anlauf unternommen werden, um über Auswege aus dem russischen Angriffskrieg zu sprechen. Die Gespräche in Saudi-Arabien finden zwischen ranghohen Vertretern statt: Die US-Delegation wird von Außenminister Marco Rubio angeführt. Berichten zufolge sind neben Rubio auch der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und der Sondergesandte Steve Witkoff dabei. Die ukrainische Delegation besteht unter anderem aus seinem Kanzleichef Andrij Jermak und Außenminister Andrij Sybiha.

Ein Vorschlag aus Kiew sieht eine begrenzte Waffenruhe in der Luft und im Schwarzen Meer vor. Die Drohnenattacken auf Moskau sollen möglicherweise auch zeigen, dass die Ukraine immer noch weit von der Front gelegene Regionen anzugreifen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf seinerseits am Montagnachmittag am Verhandlungsort Dschidda ein, es blieb zunächst aber unklar, ob er an den Gesprächen mit der US-Delegation teilnimmt.

Bei einem Treffen von Selenskyj mit Trump im Weißen Haus war es zuvor zu einem Eklat gekommen. Anfang März setzte Trump zudem die US-Militärhilfen für die Ukraine aus. Trump verlangt von Selenskyj Zugeständnisse, um den seit drei Jahren andauernden Krieg zu beenden.