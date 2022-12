Russland beschießt Infrastruktur Ukraine meldet Welle von Raketenangriffen Stand: 16.12.2022 10:16 Uhr

Immer wieder greift Russland gezielt Infrastruktur der Ukraine an. Durch den Ausfall von Strom und Heizung soll offenbar der Widerstandswille der Ukrainer gebrochen worden. Am Morgen begann eine neue, massive Angriffswelle.

Russland hat nach ukrainischen Angaben eine neue Angriffswelle mit Raketen gestartet. Explosionen wurden unter anderem aus der Hauptstadt Kiew und aus Charkiw gemeldet, der zweitgrößten Stadt des Landes. Sie liegt im Osten der Ukraine, nahe der Grenze zu Russland. Ziel der Angriffe war offenbar die kritische Infrastruktur - also etwa die Stromversorgung. Die Region Charkiw ist nach Angaben des Energieversorgers Oblenergo derzeit komplett ohne Strom.

Auch in der Schwarzmeerregion Odessa im Süden des Landes wurde nach Angaben lokaler Behörden kritische Infrastruktur getroffen. Im ganzen Land warnten Sirenen vor Luftangriffen. "Ignorieren Sie nicht den Luftalarm, bleiben Sie in den Schutzräumen", forderte der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Tymoschenko, die Bevölkerung über Telegram auf.

Widerstandswille soll gebrochen werden

Bis zu 60 russische Raketen seien ausgemacht worden, teilte der Gouverneur der südukrainischen Region Mykolajiw, Witalij Kim, mit. Angaben über Opfer lagen zunächst nicht vor. In der südukrainischen Stadt Krywyj Rih soll ein Wohngebäude getroffen worden sein, es wurden Menschen unter den Trümmern vermutet.

Seit Oktober hat das russische Militär in mehreren Wellen die Energie-Infrastruktur der Ukraine angegriffen. Im ganzen Land kam es dadurch zu Stromausfällen. Die Angriffe gelten als Teil einer neuen Strategie Russlands nach Rückschlägen auf dem Schlachtfeld in den vergangenen Monaten. Sie sollen offenbar dazu führen, dass die Ukrainer schutzlos der Winterkälte ausgesetzt sind und so ihr Widerstandswille gebrochen wird.

Angriffe auch in besetztem Gebiet

Auch aus den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine gibt es Berichte über Raketenbeschuss. In dem Ort Lantratiwka im Gebiet Luhansk sollen acht Menschen durch Feuer von ukrainischer Seite getötet worden sein. Das meldete die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass nach Angaben örtlicher Rettungsdienste.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Neue Offensive auf Kiew?

Die ukrainische Militärführung rechnet offenbar damit, dass Russland im Januar seine Taktik wieder ändert. Die Generäle Walery Saluschnij und Olexandr Syrskij sagten in Interviews mit dem englischen Wirtschaftsmagazin "The Economist", dann könne es eine neue Offensive geben, in deren Rahmen auch ein zweiter Versuch zur Eroberung der Hauptstadt Kiew geplant sei.

"Die Russen bereiten etwa 200.000 Soldaten auf den Einsatz vor. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie es wieder auf Kiew abgesehen haben", zitierte das Magazin Saluschnij. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow äußerte sich gegenüber der Zeitung "The Guardian" ähnlich. Es gebe immer mehr Beweise, dass Russland eine neue Offensive vorbereite. Sie könne für Februar geplant sein, wenn die Hälfte der im Rahmen der Teilmobilmachung eingezogenen 300.000 Männer ihr Training absolviert hätten.