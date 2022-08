Krieg gegen die Ukraine AKW Saporischschja vom Stromnetz getrennt Stand: 25.08.2022 18:22 Uhr

Das AKW Saporischschja ist nach einem Feuer erstmals vom ukrainischen Stromnetz getrennt worden. Die Sicherheitssysteme arbeiten laut Betreiber aber. In den besetzten Gebieten im Süden der Ukraine fiel zeitweise der Strom aus.

Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja ist zumindest zeitweise vom ukrainischen Stromnetz getrennt worden. Dies sei der erste Vorfall dieser Art, teilte die ukrainische Atomenergiebehörde Enerhoatom mit.

In Folge eines Brandes sei die vierte und letzte Verbindungsleitung zwischen dem Kernkraftwerk und dem ukrainischen Energiesystem beschädigt worden. Die anderen drei Leitungen seien schon zuvor durch russischen Beschuss zerstört worden. Der Stromausfall bedeute, dass die zwei im Betrieb verbliebenen Reaktoren in der größten Atomanlage Europas von der Stromversorgung abgeschnitten worden seien.

Die Sicherheitssysteme des Kraftwerks seien derzeit aber nicht gestört, teilte Enerhoatom auf dem Nachrichtendienst Telegram mit. Das AKW werde nun über eine weitere Stromleitung zu einem Wärmekraftwerk in der Nähe mit Strom versorgt.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Moskau gibt Kiew die Schuld

Ein Stromausfall in der Anlage würde ein ernstes Problem darstellen. Eine Unterbrechung der Stromversorgung könnte zur Abschaltung von Kühlsystemen führen, die für den sicheren Betrieb der Reaktoren benötigt werden.

Die russischen Besatzer erklärten, einer der beiden derzeit betriebenen Kraftwerksblöcke sei bereits wieder am Netz. Schuld an dem Feuer sei Beschuss der ukrainischen Seite gewesen. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Stromausfälle in besetzten Gebieten

Die russischen Besatzungsbehörden in der Region Saporischschja bestätigten zudem ukrainische Berichte, wonach in den besetzten Städten Enerhodar, Melitopol und Cherson stundenlang der Strom ausfiel. Grund dafür seien "Provokationen durch Selenskyjs Kämpfer". Auch die Wasserversorgung in den südukrainischen Städten sei gestört, berichtete die ukrainische Seite. In Kürze werde die Stromversorgung wieder hergestellt, sagte der Chef der Besatzungsbehörde, Jewgeni Balizki.