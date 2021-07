Tusks Comeback in Polen Rückkehr ins Rampenlicht

Donald Tusk kehrt in die polnische Politik zurück: Seine rechtsliberale Partei wählte den früheren EU-Ratspräsidenten an ihre Spitze. Nun will er die PiS-Regierung erneut ablösen.

Von Jan Pallokat, ARD-Studio Warschau

Der frühere EU-Ratspräsident Donald Tusk kehrt in die polnische Politik zurück - nach eigenen Worten, um "das Böse" zu besiegen, das Polen derzeit regiere. Gemeint ist die Regierung der Partei "Recht und Gerechtigkeit" PiS um Jaroslaw Kaczynski. Man ziehe aus, um dieses Böse zu bekämpfen, sagte Tusk bei einem umjubelten Auftritt seiner Partei in Warschau.

RBB Logo Jan Pallokat ARD-Studio Warschau

Polen stehe unter PiS so allein da wie nie in den letzten Jahrzehnten, Kaczynski und seine Partei hätten das Land seiner Sicherheit beraubt. Tusk gilt als Angstgegner Kaczynskis: 2007 gewann der Danziger zusammen mit der von ihm mitbegründeten rechtsliberalen Partei Bürgerplattform PO die Parlamentswahlen und löste die erste PiS-Regierung ab.

Nicht alle wollten Tusks Rückkehr

Seit Tusk aber vor gut sieben Jahren nach Brüssel ging, verlor seine Partei eine Wahl nach der nächsten; zuletzt lag sie in Umfragen abgeschlagen auf dem dritten Platz und kam nur noch auf 16 Prozent. Tusk soll nun den PO-Vorsitz übernehmen, der bisherige Parteichef Borys Budka tritt dafür zurück. Er wolle der Partei die Zuversicht zurückgeben, gewinnen zu können, erklärte Tusk. Die Partei sei unabdingbar, um PiS zu besiegen.

Die Rückkehr Tusks an die Spitze der lange größten polnischen Oppositionspartei ist nicht unumstritten. In einer Umfrage hatten sich 60 Prozent dagegen ausgesprochen. Die siebenjährige Regierungszeit Tusk 2007 bis 2014 war von zahlreichen Skandalen überschattet. Seine Partei ist deswegen bis heute auch bei vielen PiS-Gegnern unbeliebt. Seine Bereitschaft, die Führung der Partei zu übernehmen, hatte auch der eine Generation jüngere Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski signalisiert.