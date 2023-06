Porträt Erdogans Finanzminister Simsek Alter Bekannter mit schwieriger Mission Stand: 04.06.2023 12:57 Uhr

Mehmet Simsek wird Finanzminister in der neuen Regierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Hauptaufgabe dürfte der Kampf gegen die hohe Inflation sein. Doch genau da bahnt sich ein Konflikt mit Erdogan an.

Mehmet Simsek ist so etwas wie ein Wiedergänger, besser gesagt ein Rückkehrer in die Politik. Bis Sommer 2018 war er in der türkischen Regierung erst Wirtschafts-, dann Finanzminister, zuletzt sogar stellvertretender Regierungschef. Einer, der Präsident Erdogan auch mal widerspricht.

Jetzt, nach fünf Jahren Unterbrechung, ist Mehmet Simsek wieder dabei. Darüber freut sich der Sprecher von Erdogans Regierungspartei AKP, Ömer Celik: "Mehmet ist ein vertrauter, wertvoller Freund aus der Mitte unserer Partei. Wir haben in der Regierung und im Parlament zusammengearbeitet. Er möchte nun seinen Beitrag leisten."

Simsek stammt aus einfachen Verhältnissen

Sein Beitrag in der Regierung könnte ein wichtiger sein. Denn die türkische Staatskasse ist leer, die Inflation ist hoch. Und Simsek versteht etwas von Finanz- und Wirtschaftspolitik. Er selbst wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, kam 1967 als jüngstes von neun Kindern kurdischer Kleinbauern im Südosten der Türkei zur Welt. Seine erste Sprache war Kurdisch. Türkisch lernte er erst in der Grundschule.

Zur weiterführenden Schule musste der junge Mehmet später laufen, zwölf Kilometer weit, Tag für Tag. Er studierte Wirtschaft in Ankara, mit Anfang 20 dann Finanzwirtschaft in England. Später machte er Karriere als Investmentbanker, nahm neben der türkischen die britische Staatsangehörigkeit an.

Simsek scheint besonders geeignet für seine erneute Berufung in die türkische Regierung. Aber nicht jeder ist begeistert. Der Börsenanalyst Tunc Satiroglu etwa mäkelt: "Ja, Mehmet Simsek hat einen guten Ruf und ja, er ist ein erfahrener Ökonom, spricht sehr gut Englisch. Alles schön und gut. Aber gibt es innerhalb der Regierungspartei AKP sonst niemanden, der etwas von Wirtschaftsmanagement versteht?"

Kritiker beklagen Symbolpolitik

Satiroglu fragt sich, warum Simsek so in den Vordergrund geschoben wird. Es gebe auch andere angesehene Wirtschafts- und Finanzfachleute. Dahinter, dass Simsek der neuen Regierung angehören soll, vermutet Satiroglu Symbolpolitik. Er werde sozusagen ins Schaufenster gestellt, damit das Vertrauen auf den Finanzmärkten wächst.

Simsek selbst spricht vor seiner Amtseinführung nicht öffentlich. Als er sich vor Jahren zur türkischen Wirtschafts- und Finanzpolitik äußerte, klang er wie ein Erfüllungsgehilfe Erdogans - mehr nicht: "Die Möglichkeit, unter Leitung des Staatspräsidenten ein Regierungsamt zu übernehmen und fünf Jahre lang dessen Pläne umsetzen zu können, wird die türkische Wirtschaft nachhaltig sehr positiv beeinflussen", so Simsek damals.

Konflikt in der Zinspolitik bahnt sich an

Dass seine bloße Berufung jetzt für einen "positiven Einfluss" ausreicht, ist unwahrscheinlich. Er muss handeln, etwa die unorthodoxe Zinspolitik Erdogans beenden. Der Präsident predigt - entgegen der international vorherrschenden Meinung: Hohe Zinsen schaffen Inflation, niedrige bekämpfen sie.

Daran werde Simsek nicht vorbeikommen, glaubt Analyst Satiroglu. Er sagt Simseks Scheitern voraus: "Man wird ihm kaum erlauben, zur orthodoxen Wirtschaftslehre zurückzukehren und den Leitzins anzuheben, zunächst auf marktübliche 30 Prozent - und dann weiter hoch wegen der Inflation."

"Marktüblich", weil nur der Leitzins der türkischen Zentralbank mit derzeit 8,5 Prozent niedrig ist. Tatsächlich verlangen Geschäftsbanken viel mehr - wenn man überhaupt einen Kredit bekommt. Im Übrigen, findet Satiroglu, ließen sich die Probleme der Wirtschaft nicht allein durch einen höheren Leitzinssatz lösen. Aber das wird Mehmet Simsek auch wissen.