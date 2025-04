Opposition in der Türkei Weitere Festnahmen in İmamoğlus Umfeld Stand: 26.04.2025 19:13 Uhr

Gut einen Monat nach der Inhaftierung des damaligen Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu haben die türkischen Behörden weitere 50 Mitglieder der Stadtverwaltung festgenommen. Die Opposition setzte ihre Proteste fort.

Mehrere Menschen aus dem Umfeld der Istanbuler Stadtverwaltung sind im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen festgenommen worden. Die Verhaftungen fanden rund einen Monat nach der Inhaftierung des mittlerweile abgesetzten Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu statt.

50 Personen seien in Gewahrsam genommen worden sein, für drei weitere liegen Haftbefehle vor, wie die Nachrichtenagentur dpa in Berufung auf die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Die Festnahmen wurden demnach in den Provinzen Istanbul, Ankara und Tekirdag durchgeführt.

Rechtmäßigkeit infrage gestellt

Unter den nun Festgenommenen sind laut dem türkischen Staatssender TRT etwa die Chefsekretärin İmamoğlus und sein Personenschützer. Auch der Direktor der Istanbuler Wasserwerke wurde festgesetzt.

İmamoğlu war am 19. März gemeinsam mit weiteren Personen verhaftet und später abgesetzt worden. Ihm werden Vorwürfe im Zusammenhang mit Korruptions- und Terrorermittlungen gemacht. Beobachter äußern erhebliche Zweifel an der Substanz der Beweislage.

İmamoğlu weist die Vorwürfe zurück. Das Vorgehen gegen ihn wird weithin als politisch motiviert kritisiert. Er gilt als aussichtsreicher Herausforderer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei einer kommenden Präsidentschaftswahl.

Die Proteste reißen nicht ab

Zugleich gehen die Proteste gegen das Vorgehen der Behörden weiter. İmamoğlus Partei CHP hatte zu wöchentlichen Kundgebungen aufgerufen. Diesmal gingen in der Millionenstadt Mersin nach Angaben türkischer Medien Zehntausende Bürgerinnen und Bürger auf die Straße.

Die Veranstaltung war die dritte ihrer Art. Bereits in den vergangenen Wochen gab es in den Städten Samsun und Yozgat Kundgebungen mit mehreren Tausend Teilnehmenden.