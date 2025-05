Demonstrationen zum 1. Mai Hunderte Festnahmen in Istanbul Stand: 01.05.2025 19:21 Uhr

Auch in Istanbul gab es Kundgebungen zum 1. Mai. Viele Demonstranten forderten die Freilassung von Bürgermeister İmamoğlu. Er sitzt in Haft - um ihn mundtot zu machen, sagen Kritiker. Die Polizei griff hart durch.

In Istanbul sind bei Veranstaltungen zum 1. Mai mehrere Hundert Menschen festgenommen worden. 407 Personen seien wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz in Gewahrsam genommen worden, teilte Innenminister Ali Yerlikaya mit. Zuvor hatte bereits die Anwaltsvereinigung Progressiver Juristen, Çağdaş Hukukçular Derneği, von mehr als 400 Festnahmen gesprochen.

Zwei von Gewerkschaften organisierte Demonstrationen mit mehreren Tausend Teilnehmern waren genehmigt worden. Es gab aber auch mehrere ungenehmigte Kundgebungen.

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten mehrere Dutzende Festnahmen in den Stadtteilen Beşiktaş und Mecediyeköy auf der europäischen Seite der Stadt, wo die Polizei die zum zentral gelegenen Taksim-Platz führenden Straßen blockiert hatte. Dutzende Metro-, Bus- und Tramstationen wurden vorübergehend nicht angefahren, Fähren wurden unterbrochen und Parkhäuser geschlossen.

Forderung nach Freilassung İmamoğlus

Es seien - trotz sehr schlechten Wetters - deutlich mehr Teilnehmende bei den Kundgebungen als in den vergangenen Jahren, berichtet ARD-Korrespondentin Katharina Willinger aus der asiatischen Seite der Stadt. Neben Gewerkschaftsmitgliedern seien auch sehr viele junge Menschen und Studenten dabei. Viele forderten die Freilassung des inhaftierten Bürgermeisters der Stadt, des CHP-Politikers Ekrem İmamoğlu.

Nach dessen Verhaftung Ende März war zu einer massiven Protestwelle gekommen. İmamoğlu ist der aussichtsreichste Rivale von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Kritiker halten die Vorwürfe gegen İmamoğlu für konstruiert.

An den genehmigten Protesten nahmen insgesamt mehr als 60.000 Menschen teil, wie das Gouverneursamt mitteilte. In der Stadt seien mehr als 50.000 Polizisten im Einsatz gewesen.

Taksim-Platz war offiziell abgesperrt

Bereits im vergangenen Jahr waren bei 1.-Mai-Demonstrationen in Istanbul mehr als 200 Menschen verhaftet worden. Die Polizei hatte auch in diesem Jahr den Taksim-Platz um den 1. Mai herum mehrere Tage lang abgesperrt. Mit wenigen Ausnahmen sind Versammlungen dort verboten. Er war in der Vergangenheit häufig Schauplatz prodemokratischer Demonstrationen, insbesondere während der sogenannten Gezi-Proteste im Jahr 2013.

Amnesty International bezeichnete die Maßnahme als ungerechtfertigt und forderte die Behörden auf, die Sperrung des Taksim-Platzes umgehend aufzuheben. Der Platz müsse "dem unterdrückerischen Regime entrissen werden", forderte Özgür Özel, Vorsitzender der größten oppositionellen Partei CHP, bei einer der Kundgebungen.