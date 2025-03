Türkischer Oppositionspolitiker Erdoğan-Rivale İmamoğlu muss in U-Haft Stand: 23.03.2025 09:04 Uhr

Ein türkisches Gericht hat Untersuchungshaft für den Oppositionspolitiker İmamoğlu angeordnet. İmamoğlu war am Mittwoch festgenommen worden. Laut Gericht wird ihm Korruption vorgeworfen. Er bestreitet die Vorwürfe.

Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu muss bis zu seiner Gerichtsverhandlung im Gefängnis bleiben. Das habe ein Gericht entschieden, meldete der türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Ein Richter habe seine Inhaftierung wegen des Vorwurfs der Korruption angeordnet. Die Entscheidung wurde vom Caglayan-Gericht in Istanbul getroffen, wie ein Anwalt von İmamoğlu der Nachrichtenagentur AFP sagte.

İmamoğlu war am Mittwoch gemeinsam mit Dutzenden weiteren Menschen festgenommen worden, wenige Tage vor seiner geplanten Nominierung als Präsidentschaftskandidat der größten Oppositionspartei CHP. Seine Festnahme hatte die größten Straßenproteste in der Türkei seit mehr als zehn Jahren ausgelöst. Zehntausende Menschen sind in Istanbul, Ankara und anderen Städten auf die Straße gegangen. Laut Innenminister Ali Yerlikaya wurden am Samstag 323 Personen in Gewahrsam genommen.

İmamoğlu weist Vorwürfe zurück

İmamoğlu ist der aussichtsreichste Konkurrent von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Ihm werden Terror- und Korruptionsvorwürfe in zwei Verfahren gemacht. Die Anordnung der Untersuchungshaft erfolgte zunächst in Verbindung mit den Korruptionsermittlungen. Daneben werden dem Oppositionspolitiker auch "Terror"-Vergehen zur Last gelegt. Über diese Anschuldigungen soll das Gericht noch am Sonntag befinden. In beiden Verfahren wird gegen 106 Personen ermittelt. Auch gegen İmamoğlus Berater und viele andere wurde Untersuchungshaft angeordnet.

İmamoğlu hat die Vorwürfe zurückgewiesen und sie als "unvorstellbare Beschuldigungen und Verleumdungen" bezeichnet.

Mitglieder der CHP stimmen in der Türkei über den Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei ab.

CHP entscheidet heute über Präsidentschaftskandidat

İmamoğlus Partei CHP hat ihre Mitglieder für heute dazu aufgerufen, ihn zum Kandidaten für die nächste Präsidentenwahl zu bestimmen. Die CHP hat auch Nicht-Partei-Mitglieder aufgefordert, für İmamoğlu zu votieren, um den öffentlichen Widerstand gegen dessen Inhaftierung zu stärken. Die CHP hat mehr als 1,5 Millionen Mitglieder und lässt in allen 81 Provinzen der Türkei wählen. Die Abstimmung endet am Sonntagnachmittag. Reguläre Präsidentenwahlen in der Türkei sind für 2028 angesetzt. Erdoğan könnte sie jedoch vorziehen.

İmamoğlus Festnahme ist der vorläufige Höhepunkt einer monatelangen juristischen Kampagne gegen Oppositionelle, die als Versuch kritisiert wird, deren Wahlchancen zu schmälern und abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen. Die Regierung weist die Vorwürfe zurück.