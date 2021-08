Schwarzmeerregion Tote nach Überschwemmungen in der Türkei

Während der Südwesten der Türkei von Waldbränden betroffen ist, sorgen im Norden starke Regenfälle für Überschwemmungen und Erdrutsche. Mindestens vier Menschen kamen laut den Behörden ums Leben.

Hochwasser und Erdrutsche nach schweren Regenfällen haben im Norden der Türkei bisher mindestens vier Menschen das Leben gekostet. Ein Mensch werde noch vermisst, erklärte die Katastrophenschutzbehörde.

Häuser und Brücken zerstört

Die Wassermassen zerstörten am Mittwoch in den Schwarzmeerprovinzen Bartin, Kastamonu, Sinop und Samsun Häuser und Brücken und rissen Autos mit sich. Hubschrauber retteten Menschen, die sich auf Hausdächern in Sicherheit gebracht hatten. Das Hochwasser ging mittlerweile zurück, wie die türkische Katastrophenschutzbehörde mitteilte.

Am schlimmsten betroffen war offenbar Kastamonu, wo weite Teile der Stadt Bozkurt überflutet wurden. Mindestens 13 Menschen wurden verletzt, als in der Provinz Bartin ein Teil einer Brücke einstürzte. Hubschrauber der Streitkräfte brachten 80 Menschen in der Region in Sicherheit. Viele der Gebiete waren ohne Strom und die Dorfstraßen waren blockiert.

Krankenhaus evakuiert

In Sinop musste ein Krankenhaus evakuiert worden. 45 Patienten, darunter vier Intensivpatienten, seien bei dem Einsatz in Sicherheit gebracht worden, teilten die Behörden mit. Gesundheitsminister Fahrettin Koca erklärte, der Einsatz sei wegen eines heftigen Wassereinbruchs erforderlich gewesen. Auf Bildern der Nachrichtenagentur DHA war zu sehen, dass der Boden des Krankenhauses unter Wasser stand. Die türkische Schwarzmeerregion wird häufig von schweren Regenfällen und Sturzfluten heimgesucht.

Im Südwesten der Türkei bemühen sich Feuerwehrleute unterdessen, einen Waldbrand in der Provinz Mugla zu löschen, einem bei Touristen beliebten Gebiet an der Ägäis.