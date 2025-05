Mehrere Iraner Festnahmen wegen Terrorverdachts in England Stand: 04.05.2025 11:43 Uhr

Bei zwei Anti-Terroreinsätzen haben Ermittler in England acht Männer festgenommen. Fast alle sind laut den Behörden iranische Staatsbürger. Was sie genau geplant haben sollen, lässt die Polizei bislang offen.

Im Zuge zweier Anti-Terroreinsätze sind in England insgesamt acht Männer festgenommen worden. Im ersten der beiden Fälle würden die fünf Festgenommenen verdächtigt, eine terroristische Tat vorzubereiten, teilte die Metropolitan Police (Met) in London in der Nacht mit. Mindestens vier der Männer im Alter von 29 bis 46 Jahren hätten die iranische Staatsbürgerschaft, bei einem werde die Staatsangehörigkeit noch ermittelt.

Die Zugriffe erfolgten demnach in Swindon, West-London, Stockport, Rochdale und Manchester. Die Männer befänden sich in Polizeigewahrsam.

Keine Verbindung zwischen Festnahmen

Am Morgen folgte die nächste Mitteilung der Met: Drei Männer im Alter von 39 bis 55 Jahren, die ebenfalls Iraner seien, seien im Zuge einer weiteren Anti-Terror-Ermittlung in London festgenommen worden. Eine Verbindung zu den anderen Festnahmen bestehe nicht. Was den Dreien vorgeworfen wird, ist noch unklar.

Konkreter wurde die Polizei in dem ersten Fall: Die Ermittlungen stünden im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Verschwörung, die auf ein bestimmtes Objekt abziele, hieß es in der Met-Mitteilung. Die Beamten stünden mit dem betroffenen Ort in Kontakt, um zu informieren und Ratschläge und Unterstützung zu geben. Weitere Informationen könnten derzeit aus operativen Gründen nicht gegeben werden.

Ermittlungen noch am Anfang

Der Leiter der Terrorismusbekämpfung der Met, Dominic Murphy, sagte laut Mitteilung: "Die Ermittlungen befinden sich noch im Anfangsstadium, und wir überprüfen verschiedenartige Möglichkeiten, um ein Motiv zu ermitteln und herauszufinden, ob im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit eine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit besteht." Man verstehe, dass die Öffentlichkeit beunruhigt sein könnte. Die Menschen sollten wachsam bleiben und der Polizei Verdächtiges melden.

Die Festnahmen fallen in eine Zeit, in der die britischen Sicherheitsbehörden verstärkt gegen Bedrohungen vorgehen, hinter denen der Iran vermutet wird. Die Regierung in London hat nach eigenen Angaben seit 2022 auf mehr als 20 solcher Komplotte reagiert und Sanktionen gegen ein in Schweden ansässiges kriminelles Netzwerk mit Verbindungen zum Iran verhängt, das israelische und jüdische Einrichtungen in Europa ins Visier genommen haben soll.