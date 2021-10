Trauer in Frankreich Geschäftsmann Bernard Tapie ist tot

Schauspieler, Clubchef, Minister und Geschäftsmann: Bernard Tapie hatte viele Jobs. Nun ist der frühere Adidas-Besitzer gestorben. Er starb am Morgen im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie mitteilte.

Bernard Tapie war ein schillernder und in Frankreich höchst umstrittener Manager und Ex-Politiker. Ihm gehörten Anteile des Sportartikelherstellers Adidas, und er war Präsident des Fußballvereins Olympique Marseille. Nun ist er mit 78 Jahren gestorben. Tapie litt seit mehreren Jahren an Magenkrebs. Einer seiner Söhne bestätigte den Tod auf Instagram mit der kurzen Nachricht: "Auf Wiedersehen, mein Phönix".

Auch der Verein Olympique Marseille äußerte sich bei Twitter: "Olympique de Marseille hat mit tiefer Trauer vom Tod von Bernard Tapie erfahren. Er wird eine große Lücke in den Herzen der Marseiller hinterlassen und für immer in der Legende des Klubs bleiben."

Hochphase des Vereins und Schmiergelder

Nach großen Erfolgen als Chef des Radsportteams La Vie Claire übernahm Tapie 1985 Olympique Marseille und führte den Traditionsclub aus einer jahrelangen Krise in eine Hochphase. Mit ihm als Präsident gewann der Verein vier Meisterschaften (1989-1992) und 1993 als bis heute einziger Verein Frankreichs auch die Champions League.

Tapie war in Frankreich eine bekannte Figur, die aber auch Negativschlagzeilen machte. Nach dem Gewinn des fünften Ligatitels mit OM in Folge kam 1993 heraus, dass Funktionäre vor dem Spiel gegen Valenciennes Schmiergelder gezahlt hatten. Der Titel wurde aberkannt, der Club 1994 in die 2. Liga strafversetzt. Wegen der Schmiergeldaffäre um den Verein wurde er Ende 1995 zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Schon zuvor musste Tapie Privatinsolvenz anmelden.

Betrug und Hinterziehung öffentlicher Gelder

Auch der Verkauf seiner Anteile an dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas beschäftigte jahrelang Gerichte. Im Juli 2019 wurde er in der Adidas-Affäre vom Vorwurf des Betrugs und der Hinterziehung öffentlicher Gelder freigesprochen.

Tapie wurde am 26. Januar 1943 in Paris in einfachen Verhältnisse geboren. Der studierte Ingenieur war auch als Schauspieler tätig. Während der Präsidentschaft seines Freundes François Mitterrand wurde er Minister für Städteangelegenheiten. Für kurze Zeit war der Geschäftsmann Eigner des Sportartikelherstellers Adidas.