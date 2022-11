Vatikan Deutsche Bischöfe beim Papst Stand: 17.11.2022 17:45 Uhr

Die katholische Kirche hat Reformbedarf - sagt die deutsche Bischofskonferenz. Bei einer Audienz mit Papst Franziskus sollte es deshalb auch um Reformen der Kirche gehen.

Die deutschen Bischöfe sind von Papst Franziskus im Vatikan empfangen worden. Bei dem turnusmäßigen, in Kirchenkreisen Ad-Limina genannten Besuch, ging es auch um mögliche Reformen der katholischen Kirche.

Die Reformbewegung des Synodalen Wegs fordert unter anderem eine Stärkung der Rolle von Frauen in der katholischen Kirche, die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und eine Abschaffung des Heiratsverbots, des Zölibats, für Priester. Die Rufe nach Veränderung waren in der Kirche zuletzt auch international lauter geworden.

Außerdem prägte die Begegnung mit dem Pontifex die Frage nach politischer Verantwortung, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und einer Perspektive für den Frieden. Am Freitag dann soll mit hohen Vertretern des Vatikans noch intensiver über die deutschen Reformideen gesprochen werden.

Bisher wenig Gegenliebe für Vorschläge

Das katholische Reformprojekt Synodaler Weg stieß beim Heiligen Stuhl bisher auf wenig offene Ohren. So wurde der deutschen Kirche die Reform im Alleingang faktisch verboten. Täte sie es dennoch, würde sie "sich schwächen, verderben und sterben", so Papst Franziskus in einem Brief 2019.

Die Reformvorschläge der deutschen Katholiken sind auch eine Reaktion auf die weitreichenden Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, die in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgten. Viele der Opfer warten bis heute auf eine Entschuldigung und Entschädigung.

Gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki wurde im Missbrauchsskandal im Kölner Erzbistum unlängst ein Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft eingeleitet. Es steht der Verdacht im Raum, dass Woelki bei einer eidesstattlichen Aussage gelogen hat. Zumindest sagt das eine Mitarbeiterin im erzbischöflichen Personalreferat.