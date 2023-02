Militärhilfe für die Ukraine Spanien will sechs "Leopard 2" liefern Stand: 22.02.2023 14:19 Uhr

Lange schien ungewiss, ob Spanien ausrangierte "Leopard 2"-Panzer überhaupt an die Ukraine schicken kann. Nun will die Regierung sechs Exemplare älteren Typs liefern. Zum Zeitpunkt wollte sich die Verteidigungsministerin aber nicht äußern.

Die Ukraine kann auf weitere Kampfpanzer von NATO-Staaten hoffen. Nachdem bereits Deutschland, Polen und Portugal zugesagt hatten, "Leopard 2"-Panzer zu schicken, zieht nun Spanien nach.

Die Regierung in Madrid kündigte an, sechs Stück vom älteren Typ 2A4 zu liefern. Die außer Dienst gestellten "Leopard 2"-Panzer würden von der spanischen Armee derzeit instandgesetzt, sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles vor dem Parlament in Madrid.

Keine Reparatur mehr seit 1990

Zum Zeitpunkt der geplanten Lieferung äußerte sich Robles nicht. Die Ministerin betonte, Spanien könne noch weitere "Leopard"-Panzer wieder einsatzbereit machen und in die Ukraine schicken, "falls das notwendig ist und unsere Verbündeten uns darum bitten".

Die derzeit in der Instandsetzung befindlichen "Leopard" 2A4 seien teilweise "nicht mehr benutzbar gewesen, weil sie seit 1990 nicht mehr repariert wurden", sagte Robles. Sie hatte bereits in der Vergangenheit erklärt, die spanischen "Leopard"-Panzer befänden sich teilweise in "beklagenswertem" Zustand.

Bisher wenige Zusagen

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte der Ukraine im Januar die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern zugesagt. Im März soll die Bundeswehr der ukrainischen Armee 14 moderne "Leopard 2"-Kampfpanzer vom Typ A6 übergeben.

Zudem soll das Land 40 "Marder"-Schützenpanzer erhalten. Auf dem niedersächsischen Truppenübungsplatz Munster werden derzeit ukrainische Soldaten am "Leopard" ausgebildet.

Polen stellt Bataillon zusammen

Bei der Ankündigung ihrer Panzerlieferung hatte die Bundesregierung eigentlich das Ziel verkündet, der Ukraine zusammen mit Partnerländern ein Bataillon des modernen "Leopard 2"-Typs A6 zu Verfügung zu stellen, das wären 31 Panzer.

Bisher kamen aber nur 17 Panzer zusammen, nachdem als bisher einziges Land Portugal drei weitere "Leopard" dieses Typs zugesagt hat. Polen konnte dagegen ein Bataillon mit dem älteren Modell "Leopard" 2A4 zusammenstellen.