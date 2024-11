Bericht des serbischen Fernsehens Ex-Minister nach Dacheinsturz festgenommen Stand: 21.11.2024 17:44 Uhr

Vor knapp drei Wochen war in der serbischen Stadt Novi Sad ein Bahnhofsvordach eingestürzt. 15 Menschen starben. Nun wurde der bereits zurückgetretene Bauminister einem Bericht zufolge festgenommen.

Fast drei Wochen nach dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der nordserbischen Stadt Novi Sad haben die Behörden elf Menschen festgenommen, unter ihnen der nach dem tödlichen Unglück zurückgetretene Bauminister Goran Vesic. Das berichtete das staatliche serbische Fernsehen RTS.

Gegen die Festgenommenen werde wegen schwerer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft in Novi Sad mit. Sieben von ihnen würden zusätzlich unsachgemäß ausgeführte Bauarbeiten zur Last gelegt. Für die genannten Straftaten drohen Strafmaße zwischen zwei und zwölf Jahren.

Die Staatsanwaltschaft nannte keine Namen und veröffentlichte lediglich die Initialen der Festgenommenen. Das Staatsfernsehen RTS berichtete jedoch, dass unter ihnen Ex-Minister Vesic, eine hohe Ministerialbeamtin sowie zwei Spitzenbeamte der serbischen Eisenbahnen seien.

Zwei Menschen weiterhin in Lebensgefahr

Am 1. November war das Vordach des Hauptbahnhofs von Novi Sad eingestürzt. Die Trümmer hatten Dutzende Menschen unter sich begraben. 15 von ihnen starben, zwei weitere Menschen schweben noch immer in Lebensgefahr.

Der Hauptbahnhof von Novi Sad war in den vergangenen Jahren grundlegend umgebaut worden. Angeblich wurde das Vordach nicht renoviert, die Gründe dafür sind unklar.

Das Unglück hatte Serbien erschüttert und in Novi Sad sowie in der Hauptstadt Belgrad Proteste ausgelöst. Heute blockierten Demonstranten den dritten Tag in Folge den Eingang zu einem Gerichtsgebäude in Novi Sad, in dem auch die Staatsanwaltschaft untergebracht ist.