Nach Beschädigung des Kachowka-Damms Selenskyj in Flutgebiet bei Cherson eingetroffen Stand: 08.06.2023 13:05 Uhr

Riesige Wassermassen strömen seit Dienstag aus dem zerstörten Kachowka-Staudamm in der südukrainischen Region Cherson. Nun besucht der ukrainische Präsident Selenskyj das Gebiet - mit dem Versprechen, die Menschen zu entschädigen.

Wenige Tage nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine ist Präsident Wolodymyr Selenskyj in die Hochwasserregion gereist. Im Gebiet Cherson habe er sich unter anderem ein Bild von den laufenden Evakuierungen gemacht, teilte Selenskyj mit. Außerdem wolle er dabei helfen, Zivilisten mit Trinkwasser und anderen Dingen zu unterstützen sowie die Umweltschäden einzudämmen.

Entschädigungen für Unternehmen und Einwohner

Selenskyj hatte die Weltgemeinschaft zuvor zu größeren Hilfen für die Flutopfer aufgerufen. Außerdem warf der ukrainische Präsident internationalen Hilfsorganisationen Passivität vor. Bei seinem Besuch stellte Selenskyj zudem Mittel in Aussicht, um Einwohner und Unternehmen zu entschädigen, die wegen der steigenden Wassermassen ihre Häuser und Anlagen verlassen mussten.

Dazu veröffentlichte Selenskyj ein Video, das ihn mit Anwohnern, Rettern und Soldaten zeigt. Zu sehen sind außerdem Häuser, von denen nur noch die Spitze des Dachs aus den Wassermassen ragt.

Überschwemmungsgebiet wird größer

In der Nacht zum Dienstag war der Damm in der von russischen Truppen besetzten Stadt Nowa Kachowka zerstört worden. Seitdem strömen riesige Mengen Wasser aus dem Stausee: Das Überschwemmungsgebiet ist laut ukrainischer Darstellung schon jetzt 600 Quadratkilometer groß.

Aus dem Stausee hinter dem zertrümmerten Damm ergießen sich weiter ungehindert riesige Wassermassen über das Land. Zahlreiche Orte sind überflutet, darunter auch die Gebietshauptstadt Cherson. Der Wasserstand in dem See sei binnen 24 Stunden um einen Meter gesunken, hatte der staatliche Wasserkraftwerksbetreiber Ukrhydroenergo in Kiew mitgeteilt.

Nach russischen Angaben Tote und Verletzte

Nach russischen Behördenangaben gibt es Tote und Verletzte. Der von Russland eingesetzte Bürgermeister der am Staudamm gelegenen Stadt Nowa Kachowka, Wladimir Leontjew, teilte etwa mit, fünf als vermisst gemeldete Menschen seien tot. Zwei weitere Vermisste seien lebend gefunden worden, sagte Leontjew dem russischen Staatsfernsehen.

In der Gegend bildet der Fluss Dnipro praktisch die Frontlinie. Bislang sind auf beiden Seiten der Front mindestens 4000 Menschen evakuiert worden. Das ganze Ausmaß der Katastrophe in einer Gegend mit mehr als 60.000 Menschen war immer noch nicht klar.

Schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Ukraine macht Russland verantwortlich

Die Ukraine macht - ebenso wie viele internationale Beobachter - Russland für die Katastrophe verantwortlich. Die Regierung des angegriffenen Landes ist davon überzeugt, dass Moskau den Staudamm sprengen ließ, um so die geplante ukrainische Gegenoffensive zu behindern. Moskau weist die Vorwürfe zurück und schiebt Kiew die Schuld zu.

Wohl auch Rückschlag für russische Truppen

Der Generalstab in Kiew geht davon aus, dass die russischen Truppen durch die Zerstörung des Damms Kämpfer, Ausrüstung und Militärtechnik verloren haben. Es gebe tote, verletzte und vermisste Soldaten.

Auch Experten des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) stellten fest, dass durch die reißenden Fluten aus dem Stausee russische Verteidigungsstellungen an der Frontlinie vernichtet worden seien.

Russische Militärblogger meinen, die ukrainischen Truppen könnten nun in dem besetzten Gebiet leichter vordringen, um die Region und dann auch die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim zurückzuerobern. Die Ukraine weist das als Propaganda zurück.