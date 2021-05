Laut italienischen Medien Drei Festnahmen nach Gondelabsturz

Im Zusammenhang mit dem Seilbahnunglück in Norditalien hat es laut Medienberichten drei Festnahmen gegeben. Demnach soll das Bremssystem manipuliert worden sein. Die Staatsanwaltschaft will sich noch heute äußern.

Nach dem Gondelunglück in Norditalien mit 14 Toten sind Medienberichten zufolge drei Menschen festgenommen worden. Dabei handele es sich um Mitarbeiter des Seilbahnbetreibers Ferrovie del Mottarone, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa - darunter sei auch ein Manager.

Manipulation am Bremssystem?

Ermittler hätten festgestellt, dass ein Sicherheitsbremssystem "manipuliert" worden sei, um Verspätungen des Seilbahnbetriebs zu vermeiden, zitierte Ansa die ermittelnde Staatsanwältin Olimpia Bossi. Eine Stellungnahme zu den Festnahmen wird im Laufe des Tages erwartet.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Dienstag das Video einer Überwachungskamera beschlagnahmt, das den Unfall zeigt. Darauf sei zu sehen, wie sich die Gondel am Sonntag kurz vor der Bergstation am Monte Mottarone westlich des Lago Maggiore befunden habe, als plötzlich ein Seil riss und die Kabine talwärts abstürzte, hieß es. Mehrere der 15 Passagiere wurden aus der Gondel geschleudert. Diese blieb am Ende völlig zerstört an einem Baum hängen.

Nur ein Junge überlebte

Bei dem Unglück am Sonntag waren 14 Menschen ums Leben gekommen. Der einzige Überlebende ist ein fünf Jahre alter Junge. Er wird von den Ärzten langsam aus seinem künstlichen Koma erweckt. Die bisherigen Reaktionen des Kindes, sagt der verantwortliche Direktor des Krankenhauses, seien positiv.

Die Stresa-Mottarone-Seilbahn befördert vornehmlich Touristen vom Ort am Ufer des Sees auf etwa 1400 Meter Höhe.

Mit Informationen von Jörg Seisselberg, ARD-Studio Rom