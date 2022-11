Seenotrettung vor Italien Nicht jeder darf an Land Stand: 07.11.2022 16:35 Uhr

Italiens Regierung hat mehr als 350 Migranten erlaubt, in Catania ein privates Seenotrettungsschiff zu verlassen. Doch noch immer harren hunderte Menschen auf Rettungsschiffen aus. Italien lässt nur einen Teil der Geflüchteten an Land.

Im sizilianischen Hafen Catania geht das Ringen um die Aufnahme Hunderter aus Seenot geretteter Migranzen weiter. Zwar durften 358 Menschen das private Schiff "Geo Barents" im Catania verlassen. Doch habe es für weitere 214 Personen an Bord noch keine Genehmigung gegeben, an Land zu gehen, teilte ein Sprecherin der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" mit. Die italienische Regierung lässt nur ausgewählte Migranten - vor allem Kranke, Minderjährige, Frauen und Kinder - von Bord.

Insgesamt vier Seenotrettungsschiffe warten derzeit im Mittelmeer darauf, dass hunderte gerettete Flüchtlinge an Land dürfen. Bisher haben sie weder von den italienischen noch von den maltesischen Behörden einen Hafen für die Ausschiffung aller Schutzsuchenden zugewiesen bekommen.

Ähnlich wie im Fall der "Geo Barents" ist der Umgang mit den Menschen an Bord der deutschen "Humanity 1". 35 im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen und Migranten wurde der Gang an Land zunächst verweigert. 144 konnten das Schiff nach Angaben der Organisation "SOS Humanity" unter Auflagen verlassen. Das Schiff von SOS Humanity hätte danach wieder auslaufen sollen, der Kapitän weigerte sich aber. Er begründete dies damit, dass eine Rettungsmission erst vorbei sei, wenn alle Schiffbrüchigen an einem sicheren Ort seien. Die "Ocean Viking" des internationalen Verbundes "SOS Méditerranée" wartet derweil weiter auf einen sicheren Hafen für sämtliche von dem Schiff im Mittelmeer geretteten mehr als 230 Flüchtlinge an Bord.

Italien will nur Hilfsbedürftige an Land lassen

Auch "Mission Lifeline" forderte abermals einen Hafen für 95 Flüchtlinge und Migranten auf der "Rise Above". "Unsere Ärztinnen versuchen mit allen verfügbaren Mitteln die Kinder aufzumuntern und aufzupäppeln", erklärte die Dresdner Organisation auf Twitter. Die Menschen seien erschöpft, Kinder erkältet und psychisch angeschlagen.

Die italienische Regierung will nur Hilfsbedürftige an Land lassen. Der Rest soll laut Innenminister Matteo Piantedosi wieder mit Seenotrettern in internationale Gewässer zurückkehren. Italien sieht die Flaggenstaaten in der Verantwortung und damit auch Deutschland. Nach Meinung der Hilfsorganisationen verstößt Italien mit dem Vorgehen gegen internationales Recht. SOS Humanity will gerichtlich dagegen vorgehen.

EU-Kommission drängt auf zügige Aufnahme

Kritik gibt es auch von der EU-Kommission. Sie fordert eine zügige Aufnahme der Migranten. "Im Einklang mit den internationalen Normen sollten alle Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Zeit für die an Bord dieser Schiffe verbleibenden Personen so kurz wie möglich ist", sagte eine Sprecherin der Behörde in Brüssel. Alle zuständigen Behörden sollten zusammenarbeiten, um einen "geeigneten sicheren Ort" zu schaffen.

Mit Blick auf die Frage, ob es rechtens sei, nur bestimmten Menschen den Landgang zu erlauben, rief die Sprecherin alle EU-Staaten dazu auf, "Leben zu retten und dafür zu sorgen, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen, um sicherzustellen, dass Menschen, die in Seenot geraten sind, gerettet werden". Die EU-Kommission selbst sei in derlei Fällen nicht zuständig.

Bundesregierung steht im Kontakt mit den italienischen Behörden

Die Bundesregierung sprach sich ebenfalls für die ungehinderte Arbeit der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer aus. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, die zivile Seenotrettung dürfe nicht behindert werden, es sei eine moralische und rechtliche Verpflichtung, Menschen in Seenot nicht ertrinken zu lassen. Die Bundesregierung steht ihren Angaben zufolge wegen der Rettungsschiffe, die einen Hafen für die Ausschiffung aller Schutzsuchenden benötigen, mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen und mit italienischen Behörden im engen Austausch, um zu erreichen, dass alle Geretteten an Land gehen könnten und angemessen versorgt werden.

Das Bundesinnenministerium äußerte sich derweil zurückhaltend zu der Frage, ob Deutschland weitere Gerettete aufnehmen werde. Ein Sprecher wies auf laufende Gespräche hin und auch darauf, dass Deutschland bereits über den im Juni vereinbarten gemeinsamen Solidaritätsmechanismus 3500 Menschen aufnehme, die über das Mittelmeer nach Europa gekommen seien. Mitte Oktober habe es einen ersten Transfer aus Italien mit 74 Asylsuchenden gegeben.