"Sea-Watch 3" Hunderte Gerettete dürfen an Land Stand: 17.09.2022 11:30 Uhr

Nach mehreren Tagen auf See mit über 400 Geretteten an Bord darf die "Sea-Watch 3" nun an Land gehen: Das Schiff darf in Italien anlegen. Im Mittelmeer warten alledings noch weitere Rettungsschiffe auf die Zuweisung eines Hafens.

Die mehr als 420 von der "Sea-Watch 3" geretteten Flüchtlinge dürfen in Italien an Land gehen. Die Behörden haben dem Schiff den Hafen Reggio di Calabria zugewiesen. Das teilte die Organisation Sea-Watch in der Nacht auf Twitter mit. Zuvor hatte die Crew den Angaben zufolge den Notstand ausgerufen, weil die Vorräte an Bord zur Neige gingen.

Die "Sea-Watch 3" hatte in mehreren Einsätzen insgesamt 428 Migranten und Flüchtlinge gerettet, anschließend wartete das Schiff tagelang auf die Erlaubnis, die Geretteten an Land zu bringen. Ein Mensch musste am Freitag aus medizinischen Gründen evakuiert werden.

"Humanity1" mit vielen Geflüchteten Kindern an Bord

Weiter auf die Zuweisung eines Hafens wartete die "Humanity 1" der Organisation SOS Humanity mit 415 Geflüchteten an Bord. Die Besatzung hatte die Menschen in vier Einsätzen innerhalb einer Woche an Bord genommen. Die Hälfte der Geretteten seien Kinder und Jugendliche, 113 davon unbegleitet. Die medizinische Situation an Bord sei zunehmend kritisch, berichtete eine Ärztin von der "Humanity1" auf Twitter.

Auf dem Mittelmeer ist derzeit zudem die "Open Arms" der gleichnamigen spanischen Organisation im Einsatz. Die Crew hatte am Donnerstag 19 Geflüchtete aus einem Holzboot, darunter vier Kinder und zwei Babys, gerettet.

Mittelmeer: Eine der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt

Das Mittelmeer gilt als eine der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) starben seit Jahresbeginn bei der Überfahrt mindestens 1297 Menschen oder gelten als vermisst. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen.

Es gibt keine staatlich organisierte Seenotrettung, nur private Organisationen halten nach Flüchtlingen in Seenot Ausschau. Nach ihren Rettungen müssen die Helferinnen und Helfer oftmals lange auf die Zuweisung eines Hafens warten, um die Menschen an Land zu bringen.