Örebro in Schweden Viele Tote durch Schüsse in Bildungszentrum Stand: 04.02.2025 18:37 Uhr

In einem Bildungszentrum in Schweden sind laut Polizei etwa zehn Menschen durch Schüsse getötet worden. Darunter soll auch der Täter sein. Die Behörden gehen nicht von einem terroristischen Motiv aus.

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Bildungszentrum in Schweden sind nach Polizeiangaben "etwa zehn" Menschen getötet worden. Unter den Toten vermutet die Polizei auch den mutmaßlichen Täter. Er sei der Polizei nicht bekannt gewesen.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Örebro, etwa 200 Kilometer westlich von Stockholm. Gegen Mittag war es am Campus Risbergska, einer Einrichtung für Erwachsenenbildung, zu Schüssen gekommen. Während des Einsatzes mit zahlreichen Polizei- und Rettungskräften waren die Schüler und Lehrkräfte in ihrer eigenen sowie in angrenzenden Schulen und Geschäften untergebracht. Die Menschen in der Umgebung wurden aufgefordert, sich von der Schule fernzuhalten.

Am späteren Nachmittag war die Polizei nach Medienangaben schwer bewaffnet an einer Wohnadresse in Örebro im Einsatz. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte es sich dabei um den Wohnort des mutmaßlichen Täters handeln.

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson schrieb auf X, es sei ein sehr schmerzhafter Tag für ganz Schweden. Er denke an die Betroffenen und deren Angehörigen sowie an all diejenigen, deren normaler Schultag durch Schrecken ersetzt wurde. Kristersson fügte hinzu: "Niemand sollte den Albtraum erleben müssen, in einem Klassenzimmer zu sitzen und um sein Leben fürchten zu müssen."

Weitere Informationen in Kürze.