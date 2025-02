Stadt Örebro Verletzte nach Schüssen an schwedischer Schule Stand: 04.02.2025 16:49 Uhr

An einer Schule im schwedischen Örebro sind Schüsse gefallen. Dabei wurden mindestens fünf Menschen verletzt. Medienberichten zufolge soll es Tote geben. Die Hintergründe sind unklar.

Bei einem Angriff an einer Schule in Schweden sind fünf Menschen von Schüssen getroffen worden. Das teilte die Polizei mit. Zum Zustand der Verletzten machte sie bislang keine Angaben.

Unklarheiten zum Täter

Die Polizei teilte mit, dass sie unter den Verletzten, die in eine Klinik gebracht wurden, den Täter vermute. Es handle sich um einen Mann, sagte Roberto Eid Forest, Chef der lokalen Polizei in Örebro. Die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtete zuvor, dass der Schütze tot sei. Weitere Medien, darunter der öffentlich-rechtliche Sender SVT, berichteten von mehreren Toten. Bestätigt hat die Polizei das nicht. Auch zu den Hintergründen der Tat ist nichts bekannt. Der Einsatz sei noch nicht abgeschlossen, so die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Örebro, etwa 200 Kilometer westlich von Stockholm. Bei der Schule soll es sich um eine Bildungseinrichtung für Erwachsene handeln, in der sie Schulabschlüsse nachholen oder verbessern können. Das berichten schwedische Medien.

Die Polizei startete einen Großeinsatz und sperrte das Gelände weiträumig ab.

Großeinsatz der Polizei

Die Schüler der Einrichtung namens Campus Risbergska am Stadtrand von Örebro suchten in nahe gelegenen Gebäuden Schutz. Teile der Bildungseinrichtung wurden evakuiert. Auch andere Schulen in der näheren Umgebung wurden abgeriegelt. Videos vom Tatort zeigten eine große Polizeipräsenz sowie Rettungswagen.

"Die Berichte über Gewalt in Örebro sind sehr ernst", sagte Justizminister Gunnar Strömmer der TT. "Die Polizei ist vor Ort und die Operation ist in vollem Gange. Die Regierung steht in engem Kontakt mit der Polizei und verfolgt die Entwicklungen aufmerksam."

Mit Informationen von Sofie Donges, ARD-Studio Stockholm