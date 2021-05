Schwedens Corona-Strategie Kein Lockdown, keine Debatte

Auch in der dritten Welle bleibt Schweden bei seinem Corona-Kurs: Kein Lockdown, kaum Verbote. Stattdessen Appelle an die Vernunft der Menschen. ARD-Korrespondent Christian Blenker stellt fest, dass dieser Kurs inzwischen auch in Schweden diskutiert wird, da im Vergleich mit seinen skandinavischen Nachbarn Schweden mit seiner Corona-Bilanz schlecht dasteht. Die Reportage finden Sie in der ARD-Mediathek.