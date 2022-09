Parlamentswahl in Schweden Regierungschefin Andersson räumt Niederlage ein Stand: 14.09.2022 19:57 Uhr

Schwedens Ministerpräsidentin Andersson hat den Wahlsieg des rechtsgerichteten Oppositionsbündnisses eingeräumt. Zugleich erklärte die Sozialdemokratin, sie wolle morgen ihren Rücktritt einreichen.

Drei Tage nach der Parlamentswahl in Schweden hat sich Regierungschefin Magdalena Andersson geschlagen gegeben. Das konservativ-rechte Lager habe eine knappe Mehrheit erhalten, am Donnerstag werde sie deshalb ihren Rücktritt als Ministerpräsidentin einreichen, sagte die Sozialdemokratin in Stockholm.

Mehrheit von 175 Sitzen

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass in der Stimmauszählung das konservativ-rechte Lager seinen minimalen Vorsprung ausbauen konnte. Ein Mandat wanderte nach Auszählungsstandes von den Sozialdemokraten zu den Moderaten ihres Herausforderers Ulf Kristersson herüber, wie die Webseite der schwedischen Wahlbehörde zeigte. Zu dem Zeitpunkt waren mehr als 99 Prozent aller 6578 Wahlbezirke vorläufig ausgezählt.

Der Vorsprung von Kristerssons Vier-Parteien-Block einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten auf das ebenfalls aus vier Parteien bestehende Lager von Andersson wuchs dadurch auf 176 zu 173 Mandate, nachdem er bis zuletzt bei 175 zu 174 gelegen hatte. 175 der 349 Sitze sind im Reichstag in Stockholm für eine Mehrheit notwendig.

Rechtspopulisten triumphieren

Der Chef der rechtspopulistischen Schwedendemokraten, Jimmie Åkesson, beanspruchte vor diesem Hintergrund den Sieg bei der Parlamentswahl für das konservativ-rechte Lager. Jetzt sei es Zeit, Schweden an die erste Stelle zu setzen, sagte er.