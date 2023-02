Schlein neue PD-Chefin in Italien Die Außenseiterin hat sich durchgesetzt Stand: 27.02.2023 08:37 Uhr

In Italien hat die größte Oppositionspartei eine neue Vorsitzende gewählt. In einer Basisabstimmung setzte sich überraschend die Parteilinke Schlein durch. Sie gewann gegen den als Favoriten geltenden Bonaccini.

Jörg Seisselberg, ARD-Studio Rom

Das Ergebnis ist eine Überraschung. Elly Schlein war als Außenseiterin in den innerparteilichen Wahlkampf gezogen. Die Parlamentsabgeordnete war erst vor wenigen Monaten wieder in den sozialdemokratischen PD eingetreten und hatte für eine Linkswende geworben.

2015 war Schlein aus Protest gegen den Kurs des damaligen Parteichefs und Ministerpräsidenten Matteo Renzi aus der Partei ausgetreten und hatte sich einer linken Splittergruppe angeschlossen. Sie hatte sich zuvor als Basisrebellin mit der Besetzungen von Parteibüros landesweit einen Namen gemacht. Die Tochter eines amerikanischen Professors und einer italienischen Professorin ist in der Schweiz geboren.

Schlein will echte Erneuerung

Schlein versprach in der vergangenen Nacht einen Kurs der echten Erneuerung des sozialdemokratischen PD. Zuvor hatte ihr Kontrahent Stefano Bonaccini seine Niederlage eingestanden. Bei der Abstimmung unter den Mitgliedern vor zwei Wochen hatte der Präsident der Region Emilia Romagna noch in Führung gelegen. Jetzt in der entscheidenden Basisabstimmung, an der sich aus Nicht-Mitglieder beteiligen konnten, hat sich Schlein nach vorläufigen Zahlen mit 54 zu 46 Prozent durchgesetzt.

Der PD ist die größte Oppositionspartei in Italien, Schlein gilt damit als erste Herausforderin von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die Regierungschefin gratulierte der neuen Oppositionsführerin zu ihrem Erfolg.