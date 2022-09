Scheinreferenden beendet Russland meldet hohe Zustimmung zu Annexion Stand: 27.09.2022 17:23 Uhr

Die Scheinreferenden in vier russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine sind beendet. Russische Agenturen verbreiten Zahlen, in denen laut ersten Teilauszählungen von einer sehr hohen Zustimmung für einen Anschluss an Russland die Rede ist.

In vier russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine sind die sogenannten Referenden über einen Anschluss an Russland zu Ende gegangen. Schon kurze Zeit später hieß es in russischen Nachrichtenagenturen, dass nach Auszählung von bis zu 20 Prozent der Stimmen 97 bis 98 Prozent der Wähler mit Ja gestimmt hätten. Laut russischen Angaben war die Beteiligung hoch.

Die fünftägigen "Referenden" in den Donbass-Regionen Donezk und Luhansk sowie in Cherson und Saporischschja verliefen offenbar alles andere als frei und fair. Es gibt eine Reihe von Berichten, wonach die Stimmabgaben unter Androhung von Gewalt und Einschüchterung stattfanden. Vertreter der Besatzungsbehörden waren von Tür zu Tür gegangen, um Stimmen einzusammeln. Beobachtern zufolge wurden sie dabei häufig von bewaffneten russischen Kräften begleitet.

Nach Angaben pro-russischer Politiker in den betreffenden Regionen könnten die Ergebnisse der "Referenden" bereits am Dienstagabend oder in den folgenden Tagen veröffentlicht werden. Danach müssen die Abgeordneten in Moskau formal für die Annexion durch Russland stimmen. Anschließend sollen die Beschlüsse dem russischen Staatschef Wladimir Putin zur Unterzeichnung vorgelegt werden.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, nach den Abstimmungen "wird sich die Situation aus rechtlicher Sicht radikal ändern, aus Sicht des Völkerrechts, mit allen damit einhergehenden Konsequenzen für den Schutz dieser Gebiete und der Gewährleistung ihrer Sicherheit".

London: Annexion bereits am Freitag?

Das britische Verteidigungsministerium schließt nicht aus, dass Russlands Präsident Putin am Freitag formell die Aufnahme der besetzten ukrainischen Gebiete in die Russische Föderation bekanntgeben könnte. An dem Tag sei eine Ansprache Putins vor beiden Kammern des Parlaments angesetzt. Es bestehe eine "realistische Möglichkeit", dass Putin die Rede nutzen werde, um offiziell die Aufnahme zu verkünden, heißt es im täglichen Lagebericht des Ministeriums, der sich auf Erkenntnisse des britischen Militärgeheimdienstes stützt.

G7: Werden "Referenden" niemals anerkennen

Ein möglicher Anschluss der vier ukrainischen Regionen an Russland infolge der "Referenden" wird vom Westen als völkerrechtswidrig verurteilt. Befürchtet wird auch eine weitere militärische Eskalation, weil ukrainische Angriffe auf diese Regionen von Russland fortan dann als Angriff auf sein Staatsgebiet gewertet werden könnten. Die Gruppe der sieben führenden Industriestaaten (G7) hat bereits angekündigt, den Ausgang der sogenannten Referenden "niemals" anzuerkennen. Die USA kündigten eine "schnelle und ernste" Reaktion in Form weiterer Wirtschaftssanktionen gegen Russland an. Selbst China rief in der Angelegenheit dazu auf, "die territoriale Integrität aller Länder" zu achten, ohne allerdings die "Referenden" zu verurteilen.

EU will Sanktionen gegen Verantwortliche verhängen

Von der Europäischen Union hieß es, man wolle Sanktionen gegen die Verantwortlichen für die sogenannten Referenden in den russischen kontrollierten Gebieten der Ukraine verhängen. Der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, sagte in Brüssel, es werde "Konsequenzen für alle Personen haben, die an der Organisation dieser illegalen Referenden beteiligt sind". Diplomaten zufolge sollen die Verantwortlichen für die "Referenden" über einen Anschluss von vier ukrainischen Gebieten an Russland auf die Sanktionsliste der EU aufgenommen werden. Damit drohen ihnen Einreisesperren, zudem wird ihr Vermögen in Europa eingefroren. Die Sanktionsliste umfasst bereits mehr als 1200 Verantwortliche in Russland und Belarus.

Stano betonte, das letzte Wort bei den Sanktionen hätten die Mitgliedstaaten. Ein offizieller Vorschlag der EU-Kommission für die Sanktionsverschärfung wird ab Mittwoch erwartet. Für einen Beschluss ist Einstimmigkeit unter den Mitgliedsländern nötig. Im Gespräch ist unter anderem auch ein Preisdeckel für russisches Öl sowie ein Einfuhrstopp für russische Diamanten.