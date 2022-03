Krieg gegen die Ukraine Mariupol weiter unter Beschuss Stand: 10.03.2022 15:50 Uhr

In Mariupol droht auch der nächste Versuch, Zivilisten in Sicherheit zu bringen, zu scheitern: Die Hafenstadt wird nach ukrainischen Angaben unaufhörlich von russischer Seite beschossen. Auch der russische Vormarsch auf Kiew geht weiter.

Die ukrainische Hafenstadt Mariupol ist nach Angaben der ukrainischen Armee weiterhin unter Beschuss - obwohl dort ein Fluchtkorridor für die Bevölkerung geöffnet sein sollte. Die Geschosse würden Wohnhäuser treffen, auch sei ein Universitätsgebäude in der Stadt beschädigt worden, so die Pressestelle der Armee weiter. Angaben zu Opfern lagen zunächst nicht vor. Auf einem Video waren Einschläge zu sehen. Ein Platz war übersät mit Trümmern. Auf Telegram machte der Stadtrat von Mariupol Russland für den Angriff verantwortlich.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk sagte, der Beschuss habe erneut einen Hilfstransport daran gehindert, dringend benötigte Güter zu den eingeschlossen Einwohnern zu bringen. "Die Hilfsgüter wurden zurück nach Saporischschja gebracht", zitierten ukrainische Medien Wereschtschuk. "Es gibt die Hoffnung, dass es im Laufe des Tages etwas besser werden könnte, jedoch ist Mariupol sowohl für die Menschen, die aus der Stadt raus wollen, als auch für Hilfslieferungen blockiert." Sollten die Menschen Nachricht über einen möglichen stabilen Fluchtkorridor erhalten, sollen sie keine Sekunde zögern und sofort fliehen, so die Vize-Regierungschefin weiter.

In den vergangenen Tagen waren bereits mehrere Anläufe für Evakuierungen von Zivilisten aus der Stadt gescheitert. Mariupol im Südosten des Landes hat offiziell 400.000 Einwohner.

Gegenseitige Kritik nach Beschuss von Geburtsklinik

Am Mittwoch war in Mariupol eine Geburtsklinik bombardiert worden. Bei dem Angriff wurden laut der Stadtverwaltung drei Zivilisten getötet, darunter ein Kind, 17 Menschen wurden verletzt. Obwohl die russische Seite stets zurückgewiesen hat, zivile Ziele zu bombardieren, stritt Russlands Außenminister Sergej Lawrow dieses mal die Verantwortung für den Angriff auf die Klinik nicht ab. Bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba im türkischen Antalya bezeichnete er Kritik an dem russischen Vorgehen als "erbärmliche Schreie" der Feinde. Lawrow sagte, die Klinik sei zuvor von rechtsradikalen ukrainischen Kämpfern eingenommen worden, die sie als Basis genutzt hätten.

Die schraffierten Bereiche zeigen die von den Russen kontrollierten Gebiete in der Ukraine. Bild: ISW/10.03.2022

Dies wies der ukrainische Ministerpräsident Wolodymyr Seleskyj entschieden zurück. "Die Russen wurden (im Fernsehen) damit belogen, dass angeblich in dem Krankenhaus keine Patienten und in dem Geburtshaus keine Frauen und Kinder waren", sagte er in einer Videobotschaft. Das sei alles "Lüge". "Das sind Kinder, Frauen, medizinische Mitarbeiter", sagte der Staatschef. Die "Propagandisten" im russischen Fernsehen würden zur Verantwortung gezogen.

Selenskyj äußerte sich ebenfalls zu Bemühungen, humanitäre Korridore unter anderem nach Mariupol einzurichten. "Die russischen Truppen haben bereits eine humanitäre Katastrophe in der Ukraine geschaffen", sagte er. Das sei Teil des russischen Plans. "Sie wollen unsere Menschen erniedrigen, damit sie auf Knien Brot und Wasser aus den Händen der Besatzer nehmen." Dabei würden Mariupol und Wolnowacha im Donezker Gebiet so blockiert, dass Menschen nur Richtung Russland fliehen können. Nach Angaben von der Mariupoler Stadtverwaltung kamen während der neuntägigen Belagerung von Mariupol bisher etwa 1200 Menschen ums Leben.

Satellitenbilder zeigen die Hafenstadt Mariupol vor Kriegsbeginn... Bild: Satellite image ©2022 Maxar Technologies

...und knapp zwei Wochen danach. Bild: Satellite image ©2022 Maxar Technologies

"Jeder zweite Einwohner hat Kiew verlassen"

Eine massive Fluchtbewegung gibt es seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine offenbar aus der Hauptstadt Kiew. Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Witali Klitschko hat mittlerweile fast jeder zweite Einwohner die Stadt verlassen. Es seien nur noch etwa zwei Millionen Menschen in der Metropolregion. Kiew selbst hat nach offiziellen Angaben knapp drei Millionen Einwohner. Die Stadt gleicht laut Klitschko einer Festung. "Jede Straße, jedes Haus (...) ist befestigt. Die Territorialverteidigung schließt sich an", sagte er im ukrainischen Fernsehen. Auch Menschen, die dies nie im Leben für möglich gehalten hätten, trügen jetzt Uniform und Maschinenpistole.

Unterdessen meldete der ukrainische Generalstab, dass die russischen Streitkräfte in der Nacht zum Donnerstag ihre "offensive Operation" zur Einkesselung der Hauptstadt Kiew fortgesetzt haben. Binnen weniger Tage hat sich die Frontlinie rund um die ukrainische Hauptstadt deutlich verschoben: Stand die russische Armee vor fünf Tagen noch rund hundert Kilometer nordöstlich von Kiew entfernt, näherte sie sich am Mittwoch der an Kiew grenzenden Stadt Browary, wie AFP-Reporter berichteten.

Mehr als 70 Kinder getötet

Nach Angaben der Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denisowa, wurden seit Beginn des Kriegs vor zwei Wochen 71 Kinder im Land getötet. Mehr als 100 seien zudem verletzt worden, teilte Denisowa auf Telegram mit. Laut dem Gesundheitsminister Viktor Lyaschko sind bei Angriffen insgesamt 63 Krankenhäuser getroffen worden, dabei seien fünf medizinische Angestellte getötet und mehr als zehn schwer verletzt worden. "Es gibt auch leicht Verwundete, die bereits wieder im Dienst sind", zitiert die Agentur Unian den Minister.