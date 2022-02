Kampf um Kiew Russischer Angriff vorerst abgewehrt? Stand: 26.02.2022 10:27 Uhr

In der Nacht wurden aus Kiew heftige Kämpfe gemeldet - doch die Ukraine wehrte russische Angriffe laut eigenen Angaben ab. Auch Präsident Selenskyj bleibt in der Stadt. Anderswo rücken die Russen hingegen angeblich vor.

Die ukrainische Regierung hat die Lage in der Hauptstadt Kiew und am Stadtrand nach eigenen Angaben unter Kontrolle. Kleine Gruppen russischer Soldaten hätten versucht, nach Kiew einzudringen und sich Gefechte mit ukrainischen Truppen geliefert, um die Kontrolle über die Stadt zu erlangen und die Führung des Landes zu vernichten, sagte ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Dem russischen Militär seien aber keine Geländegewinne gelungen.

Die russischen Angreifer versuchten aber, möglichst große Zahlen von Militärtechnik und Streitkräften in die Stadt zu bringen. In der Stadt seien zudem russische Saboteure aktiv, gegen die ukrainische Sicherheitskräfte erfolgreich vorgingen. In den Außenbezirken kämpften ukrainische Truppen gegen die russischen Angreifer.

"Keine russischen Truppen in der Stadt"

Ähnlich äußerte sich Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko: "Die Nacht war schwer, doch es gibt keine russischen Truppen in der Stadt", sagte er in einem Telegram-Clip. Mit Stand 5.00 Uhr MEZ gebe es 35 Verletzte, unter ihnen zwei Kinder.

Die Infrastruktur funktioniere, die U-Bahn fahre. Klitschko forderte dazu auf, mutmaßliche Markierungen von Angriffszielen auf Häusern zu entfernen. Man habe Kontrollpunkte eingerichtet, daher werde die Bewegung in der Stadt eingeschränkt. Klitschko sagte: "Es wird schwer, aber wir sind verpflichtet durchzuhalten, denn die Armee ist mit uns, die Gebietsverteidigung ist mit uns, die Gerechtigkeit ist mit uns."

Selenskyj: "Ich bin hier"

Selenskyj hatte zuvor gewarnt, dass russische Truppen in der Nacht einen Sturm auf die Hauptstadt versuchen wollten. Er rief die Bewohner auf, die Stadt zu verteidigen.

Am Morgen meldete er sich erneut per Video aus Kiew. Er wünsche "allen einen guten Morgen" und wolle Falschnachrichten widerlegen, wonach er das Land verlassen habe: "Ich bin hier." Das Land müsse verteidigt werden: "Ruhm der Ukraine!"

Bevölkerung vor Straßenkämpfen gewarnt

Die Behörden warnten die Bevölkerung Kiews vor Straßenkämpfen. "Auf den Straßen unserer Stadt laufen jetzt Kampfhandlungen. Wir bitten darum, Ruhe zu bewahren und maximal vorsichtig zu sein!", hieß es in der Mitteilung. Wer in einem Bunker sei, solle dort bleiben. Im Fall von Luftalarm sollten die Menschen den nächsten Bunker aufsuchen.

Zu Hause sollten die Menschen nicht ans Fenster oder auf Balkone gehen und sich abdecken, um sich vor Verletzungen zu schützen.

Heftige Kämpfe in der Nacht

Vom Stadtrand der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren in der Nacht Schüsse und Kämpfe gemeldet worden. Russische Truppen beschossen nach Angaben der ukrainischen Armee eine Kaserne. Der Angriff sei zurückgeschlagen worden. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren Explosionen und Schüsse zu hören.

Russische Truppen versuchten zudem, das Heizkraftwerk Nr. 6 in Nordosten Kiews anzugreifen.Vom Zentrum aus sei Artilleriebeschuss zu hören, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Die Einschläge befinden sich nach Angaben einer Reuters-Reporterin in einiger Entfernung vom Zentrum.

Eine Rakete traf ein hohes Wohngebäude am südwestlichen Rand der Stadt nahe dem Flughafen Schuljany.

Dieses Kiewer Hochhaus wurde durch Beschuss schwer beschädigt. Bild: REUTERS

Bürgermeisterin: Russischer Angriff auf Militärstützpunkt gescheitert

Die Bürgermeisterin der Stadt Wassylkiw, die 40 Kilometer südlich des Kiewer Stadtzentrums liegt, sagte am Samstag, das Militär habe einen Versuch russischer Soldaten abgewehrt, die Kontrolle über einen Militärstützpunkt zu erlangen. Russische Luftlandetruppen seien in der Nacht nahe der Stadt eingetroffen und hätten versucht, die Basis einzunehmen.

Dabei sei es auch auf der Hauptstraße von Wassylkiw zu heftigen Kämpfen gekommen. Der russische Angriff sei zurückgeschlagen worden, inzwischen sei die Lage ruhig. Es habe schwere Verluste gegeben.

Russen melden Eroberung von Großstadt

Im Südosten der Ukraine eroberten russische Truppen laut Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die Großstadt Melitopol. Die Stadt liegt in der Nähe des Asowschen Meeres zwischen der von Russland annektierten Halbinsel Krim und den Separatistengebieten der Ostukraine. Der britische Verteidigungsstaatssekretär James Heappey sagte hingegen, nichts deute auf eine Einnahme hin. Auch um Mariupol, das an diese Gebiete grenzt, wird gekämpft.

Im Südwesten rückten die russischen Truppen in Richtung Odessa vor. Die Hafenmetropole ist die drittgrößte Stadt des Landes.

Auch ein ukrainischer Präsidentenberater bestätigte Kämpfe im Süden. Für Russland habe eine Einnahme der Südukraine Priorität, es habe dort aber keine bedeutenden Geländegewinne erzielt.

Laut russischen Angabe rückten Separatisten-Kämpfer aus der ostukrainischen Region Luhansk bislang etwa 30 Kilometer in bislang von ukrainischen Regierungstruppen kontrolliertes Gebiet vor. Donezker Kämpfer hätten mit russischer Unterstützung weitere Geländegewinne über sechs Kilometer erzielen können. Am Freitagabend hatte es geheißen, die Aufständischen seien dort 25 Kilometer weiter in ukrainisches kontrolliertes Gebiet vorgedrungen.

Russland setze laut eigenen Angaben insgesamt mehr als 800 ukrainische Militärobjekte "außer Gefecht": 14 Militärflugplätze, 19 Kommandoposten, 24 Flugabwehr-Raketensysteme vom Typ S-300 und 48 Radarstationen. Zudem seien acht Marine-Boote der Ukraine getroffen worden.

Die ukrainischen Streitkräfte töteten bislang laut eigenen Angaben 3500 russische Soldaten und nahmen 200 gefangen. Zudem seien 14 Flugzeuge, acht Hubschrauber, 102 Panzer und mehr als 530 weitere Militärfahrzeuge zerstört worden.

Viele Menschen fliehen

Aus der Ukraine sind innerhalb von 48 Stunden mehr als 50.000 Menschen über die Grenzen ins Ausland geflüchtet. Das berichtete der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Filippo Grandi, auf Twitter.

Zuvor hatten bereits die UN von Hunderttausenden auf der Flucht gesprochen.