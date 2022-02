Angriff auf die Ukraine Erste russische Einheiten in Kiew Stand: 25.02.2022 10:46 Uhr

Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine sind nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums die ersten russischen Einheiten in die Hauptstadt Kiew vorgedrungen. Russische "Saboteure" hielten sich im Bezirk Obolon im Norden Kiews auf, teilte die Behörde über Facebook mit. Solche Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. In der Nähe der Regierungszentrale waren nach Angaben der Nachrichtenagentur AP Schüsse zu hören.

Das ukrainische Ministerium rief die Bevölkerung auf, sogenannte Molotow-Cocktails zum Kampf vorzubereiten und Sichtungen über russische Militärtechnik zu melden. Einwohner sollten ihre Wohnungen nicht verlassen. Das ukrainische Heer warnte, russische Einheiten nutzten teilweise eroberte ukrainische Technik.

Raketenbeschuss auf Kiew in der Nacht

Zuvor hatte die Ukraine bereits Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew gemeldet. Unter anderem wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. "Schreckliche russische Raketenangriffe auf Kiew", twitterte Außenminister Dmytro Kuleba. Ukrainische Kräfte hätten ein Flugzeug abgeschossen, schrieb ein Berater des ukrainischen Innenministers. Noch sei unklar, ob das Flugzeug bemannt war.

Eine Frau geht um das Wrack eines nicht identifizierten Flugzeugs herum, das in einem Wohngebiet in Kiew in ein Haus stürzte. Bild: REUTERS

Nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm Russland um 04.00 Uhr Ortszeit die Raketenangriffe wieder auf. Beschossen würden sowohl zivile als auch militärische Ziele, teilte er in einer im Fernsehen übertragenen Rede mit. Der Vormarsch der russischen Truppen sei an den meisten Stellen gestoppt worden.

Das ukrainische Militär berichtete zudem von erheblichen Kämpfen in Iwankiw, etwa 60 Kilometer nordwestlich von Kiew. Eine Brücke über einen Fluss sei zerstört worden. Russland plane anscheinend, mit Panzern von Iwankiw und Tschernihiw nach Kiew durchzubrechen, sagte der Berater des Innenministeriums, Anton Geraschtschenko, im Messenger-Dienst Telegram. Einige Panzer seien mit Raketen in Brand geschossen worden. "Heute wird der härteste Tag", sagte er.

Selenskyj wirft Russland Angriffe auf zivile Orte vor

Der ukrainische Präsident warf der russischen Armee vor, bei ihren Angriffen auch auf zivile Gebiete zu zielen. Gleichzeitig lobte Selenskyj in einer Videoansprache die Ukrainer für ihren "Heldenmut" angesichts des russischen Vormarsches. Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums traf Russland in den vergangenen 24 Stunden 33 zivile Ziele. Zwei Kinder seien getötet worden.

Die ukrainischen Streitkräfte "tun alles, was sie können", um das Land zu verteidigen, versicherte Selenskyj. Russland müsse früher oder später mit der Ukraine sprechen, um die Kämpfe zu beenden, sagte er weiter. "Je früher dieses Gespräch beginnt, desto geringer werden die Verluste für Russland selbst sein", fügte er hinzu. Selenskyj rief zudem die russische Bevölkerung zum Protest gegen den Angriff auf die Ukraine auf.

Selenskyj mutmaßte, dass der russische Angriff ihn stürzen solle. "Nach unseren Informationen hat mich der Feind zum Ziel Nummer Eins erklärt, meine Familie zum Ziel Nummer Zwei", sagte er - eine Einschätzung, die die US-Regierung teilt. Er kündigte jedoch an, in Kiew bleiben zu wollen.

Gefechte auch in anderen Landesteilen

Auch aus anderen Landesteilen wurden Gefechte gemeldet. In der Region Saporischschja im Süden meldete das ukrainische Verteidigungsministerium ebenfalls russischen Raketenbeschuss. Bei dem Angriff auf eine Einheit des Grenzschutzes habe es Tote und Verletzte gegeben. Medienberichten zufolge griffen russische Truppen zudem den Flughafen der Stadt Riwne im Westen an. Auch aus Sumy im Nordosten des Landes nahe der russischen Grenze wurden Kämpfe gemeldet. Diese Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Russland zerstörte bei seinen Angriffen eigenen Angaben zufolge 118 ukrainische Militärstandorte, teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, mit. Fallschirmjäger würden nach Tschernobyl gebracht, um dort das Atomkraftwerk zu bewachen. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Aussagen nicht. Konaschenkow sagte außerdem, dass Separatistenkämpfer aus der ostukrainischen Region Donezk mittlerweile neun Kilometer in bislang von ukrainischen Regierungstruppen kontrolliertes Gebiet weit vorgerückt seien.

Russische Truppen nahmen nach Angaben des Verteidigungsministeriums eine Insel vor der ukrainischen Hafenstadt Odessa ein. Die 13 ukrainischen Grenzschützer der Schlangeninsel im Schwarzen Meer seien durch Beschuss eines russischen Kriegsschiffs getötet worden. 82 ukrainische Soldaten hätten sich ergeben.

"Russische Armee erreicht keines ihrer Ziele"

Nach Einschätzung der britischen Regierung kam Russland beim Angriff auf die Ukraine nicht so schnell voran wie geplant. "Unsere Einschätzung heute Morgen ist, dass Russland keines seiner Hauptziele erreicht hat, sondern hinter seinem erhofften Zeitplan liegt", sagte Verteidigungsminister Ben Wallace dem Sender "Sky News".

Die russischen Truppen hätten 450 Kräfte verloren, sagte der konservative Politiker. Diese Zahl ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Auch einer der "bedeutsamen Flughäfen" sei nicht übernommen, sondern von den Ukrainern zurückerobert worden, sagte Wallace. Die russische Armee sei am ersten Kriegstag daran gescheitert, ihre Ziele zu erreichen.

Offenbar viele Opfer auf beiden Seiten

Präsident Selenskyj sagte, die ukrainische Armee habe am ersten Tag der russischen Invasion 137 Soldaten verloren, 316 Soldaten seien verletzt worden. Russland habe das gesamte Gebiet der Ukraine angegriffen.

Die russischen Truppen erlebten nach ukrainischen Angaben ebenfalls schwere Verluste. Das Verteidigungsministerium in Kiew sprach von 30 zerstörten russischen Panzern, 130 Panzerfahrzeugen, sieben Flugzeugen und sechs Hubschraubern. Etwa 800 russische Soldaten seien getötet worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die russische Seite äußerte sich dazu nicht.