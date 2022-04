Russischer Angriff auf Ukraine Steinmeier will Prozess gegen Putin Stand: 08.04.2022 11:42 Uhr

"Wütend und traurig": Bundespräsident Steinmeier fordert nach Berichten über mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine, dass Russlands Führung der Prozess gemacht wird. In Finnland will er Unterstützung für einen NATO-Beitritt signalisieren.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich angesichts der mutmaßlichen Kriegsverbrechen russischer Soldaten in der Ukraine für einen Prozess gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ausgesprochen. "Alle, die für diese Verbrechen Verantwortung tragen, werden sich rechtfertigen müssen", sagte er dem "Spiegel". Dazu gehörten neben Soldaten "selbstverständlich auch diejenigen, die politische Verantwortung tragen".

Die Bilder aus Butscha seien furchtbar, er könne sie kaum ertragen, sagt Steinmeier weiter: "Sie verdichten noch einmal, was der verbrecherische Überfall Russlands auf die Ukraine bedeutet, was er an Leid und Tod bringt, auch an Vertreibung. Das macht ungeheuer wütend und traurig."

"Habe auf einen Rest Rationalität von Putin gehofft"

Steinmeier sagte, er sei vom Krieg in der Ukraine überrascht worden zu sein. Er sei Zeuge der Veränderung der russischen Politik gewesen, "aber ehrlich gesagt: Ich habe noch auf einen Rest Rationalität von Wladimir Putin gehofft". Er sei nicht davon ausgegangen, "dass der russische Präsident den totalen politischen, wirtschaftlichen, moralischen Ruin seines Landes riskiert in einem imperialen Wahn. Der Überfall erschüttert mich".

Die Grundsätze seiner jahrelangen Russlandpolitik verteidigte der ehemalige Bundesaußenminister aber: "Wir sollten Putin nicht den Gefallen tun, die Verantwortung für seinen Angriffskrieg auf uns zu ziehen", sagte er. Er habe "ein politisches Leben lang" dafür gearbeitet haben, dass es in Europa keinen Krieg mehr gebe. "Das ist nicht gelungen. Waren deshalb die Ziele falsch? War es falsch, dafür zu arbeiten? Das ist die Debatte, die ich, die wir jetzt führen müssen."

"Das tut weh"

Steinmeier bestritt, eine naive Russlandpolitik betrieben zu haben. Spätestens mit der Krim-Annexion habe sie sich geändert: Er habe die Stärkung der NATO mit vorangetrieben. Auch der Normandie-Prozess sei richtig gewesen. Selbstkritisch bewertete der Bundespräsident erneut seinen Einsatz für Nord Stream 2: "Jetzt ist nicht nur ein milliardenschweres Projekt gescheitert, unser Verhalten hat auch Glaubwürdigkeit gegenüber den osteuropäischen Partnern gekostet. Das tut weh."

Der Bundespräsident erwägt laut eigener Aussage eine baldige Reise in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Seit Kriegsbeginn war noch kein Spitzenpolitiker aus Deutschland dort. Zu den jüngsten Angriffe des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk gegen äußerte er sich verständnisvoll, bezweifelte aber, dass man in der gesamten Ukraine sein politisches Erbe sehr kritisch sehe. "Wenn das so wäre, würde es mich sehr traurig machen", sagt er: "Wahrscheinlich hat mich kein anderes Land in meinem politischen Leben so beschäftigt wie die Ukraine."

Steinmeier redet mit Finnen über Ukraine-Krieg

Momentan ist Steinmeier zu Besuch in Finnland. Dort will er signalisieren, dass Deutschland einen NATO-Beitritt des Landes unterstützt. Im Mittelpunkt der Reise stehen nach Angaben des Bundespräsidialamts "die Auswirkungen des brutalen russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf die europäischen Nachbarländer".

Steinmeier trifft sich am Vormittag mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö. Die beiden Staatsoberhäupter wollen später im finnischen Parlament auch eine Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anhören. Geplant ist außerdem ein Treffen mit Ministerpräsidentin Marin.

Der eintägige Besuch ist die erste Auslandsreise des Bundespräsidenten in seiner zweiten Amtszeit. Eigentlich wollte er diese nach Polen unternehmen, um die Verbundenheit mit dem Nachbarn zu unterstreichen und diesem für die große Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge zu danken. Dies verhinderte allerdings Steinmeiers Corona-Infektion. Er will die Reise am Dienstag nachholen.

Finnland bald in der NATO?

Finnland steht nach Einschätzung von Präsident Niinistö vor einem NATO-Mitgliedschaftsantrag. Er rechne mit einer "gewaltigen parlamentarischen Mehrheit" für einen entsprechenden Beitrittsantrag, sagte Niinistö der "Süddeutschen Zeitung". NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte am vergangenen Mittwoch Finnland und Schweden ermuntert, die Aufnahme zu beantragen. Er stellte eine zügige positive Antwort in Aussicht.

Finnland ist EU-, aber kein NATO-Mitglied. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Debatte über einen möglichen Beitritt neu entfacht. Traditionell standen die meisten Finnen einem NATO-Beitritt skeptisch gegenüber - jüngste Umfragen zeigten jedoch erstmals eine Mehrheit dafür. Finnland hat eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland.