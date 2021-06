Zwischenfall im Schwarzen Meer Russland warnt britisches Schiff mit Schüssen

Zwischenfall im Schwarzen Meer: Russland hat zur Warnung eines britischen Kriegsschiffs Schüsse abgegeben und Bomben abgeworfen. Das Schiff sei nahe der Halbinsel Krim drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren, hieß es zur Begründung.

Zwischen den russischen Streitkräften und der britischen Marine ist es im Schwarzen Meer zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Schiff der russischen Küstenwache und ein SU-24-Kampfflugzeug feuerten Warnschüsse in Richtung eines Zerstörers der britischen Marine ab, wie es in einer von russischen Nachrichtenagenturen verbreiteten Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau hieß.

Das Schiff sei nahe der Halbinsel Krim drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren, meldete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf das Ministerium.

Das britische Schiff HMS Defender habe "eine Vorwarnung erhalten, dass Waffen eingesetzt werden, wenn die Staatsgrenzen der Russischen Föderation verletzt werden", hieß es weiter. Nach den Warnschüssen habe der Zerstörer die russischen Gewässer wieder verlassen.