Liberaler Politiker Russischer Oppositioneller Schlosberg festgenommen Stand: 11.06.2025 14:10 Uhr

Kritische Stimmen werden in Russland immer weniger. Jetzt ist Lew Schlosberg, einer der letzten offenen Kriegsgegner auf freiem Fuß, festgenommen worden. Dabei ist er auch unter Oppositionellen nicht unumstritten.

Er ist einer der wenigen russischen Oppositionellen, die noch im Land verblieben sind. Nun wurde Lew Schlosberg nach Angaben seiner Partei, der liberalen Jabloko, am Dienstag festgenommen. Dem 61-Jährigen werde "wiederholte 'Diskreditierung'" der russischen Armee zur Last gelegt. Ein Gericht in der westrussischen Stadt Pskow Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahren Haft.

Hintergrund der Festnahme ist nach Angaben der Partei ein auf einer Internetplattform veröffentlichtes Video von einer Debatte im Januar, in der Schlosberg zu einer baldigen Waffenruhe im Ukraine-Krieg aufgerufen hatte. Schlosberg bestritt, das Video in den Sozialen Medien geteilt zu haben. Der Festnahme gingen laut Jabloko Durchsuchungen des Parteibüros, der Wohnung, in der Schlosberg mit seiner Frau lebt, und der Wohnung seines Vaters voraus.

Nicht das erste Verfahren gegen Schlosberg

Der Pskower Politiker gilt als einer der wichtigsten Vertreter der sozial-liberalen Jabloko, deren Vize-Vorsitzender er ist. Er wurde bereits zweimal wegen "Verunglimpfung" der russischen Armee zu einer Geldstrafe verurteilt.

Im vergangenen Oktober wurde zudem ein Strafverfahren gegen den Politiker eingeleitet, in welchem ihm vorgeworfen wurde, in öffentlichen Äußerungen seinen Status als "ausländischer Agent" verschwiegen zu haben. Mit der Einstufung als "ausländischer Agent" brandmarkt die russische Justiz Kritiker; sie müssen dies bei jeder Veröffentlichung oder jedem Post in sozialen Netzwerken angeben.

Von allen Seiten kritisiert

Schlosberg prangert Moskaus Vorgehen in der Ukraine bereits seit 2014 an. Seit der russischen Invasion 2022 sprach er sich zudem wiederholt für ein Ende des Krieges aus. Zugleich zog er aber nicht nur den Zorn russischer Behörden auf sich, denn Schlosberg kritisierte auch oppositionelle Politiker im Exil, denen er das Recht absprach, für die Belange Russlands einzutreten.

Exil-Oppositionelle werfen ihm wiederum vor, den russischen Angriffskrieg nicht scharf genug verurteilt zu haben. Für Aufsehen gesorgt hatte vor allem ein Interview, in dem Schlosberg die Meinung geäußert hatte, dass die Ukraine nicht als Opfer angesehen werden könne, da sie sich mit militärischer Kraft verteidigt. Auch hatte er sich im Zuge der ukrainischen Offensive in der Region Kursk Regimekritiker kritisiert, die die ukrainische Operation befürwortet haben.

Unterdrückte Opposition, verstummte kritische Medien

In Russland gibt es kaum noch Politiker, die sich öffentlich gegen die Linie von Präsident Wladimir Putin stellen. Der Kreml hat die Opposition, aber auch kritische Medien weitgehend ausgeschaltet. Viele Gegner Putins schweigen aus Angst um ihr Leben. Andere sind im Exil. Wieder andere - wie der prominente Kremlkritiker Alexej Nawanly, der zeitweise auch Mitglied von Jabloko war - sind tot.

Aktiv sind im Land allenfalls noch kraftlose Reste einer liberalen Opposition. Im russischen Parlament ist Jabloko seit 2007 nicht mehr vertreten, aber zumindest auf lokaler Ebene. Parteigründer Gründer Grigori Jawlinski forderte auch mit Blick auf die Wiederannäherung der USA und Russlands einen Waffenstillstand in der Ukraine.