Neues Gesetz Maximaler Druck auf Russlands Medien Stand: 04.03.2022 19:26 Uhr

Mit einem Gesetz gegen die Verbreitung von Falschnachrichten über russische Streitkräfte hat das Parlament in Moskau den Druck auf Medien noch einmal erhöht. Ein weiteres Nachrichtenportal gab umgehend auf.

Ein neues Gesetz über die Verbreitung angeblicher Falschinformationen über die russischen Streitkräfte setzt die wenigen verbliebenen unabhängigen Medien in Russland unter zusätzlichen Druck. Das Parlament in Moskau stimmte am Vormittag im Eilverfahren für eine Gesetzesänderung, die drakonische Strafen vorsieht - hohe Geldbußen und Haftstrafen von bis zu 15 Jahren. Sie gelten auch für das Diskreditieren russischer Streitkräfte und für Aufrufe zu Sanktionen gegen Russland. Auch das russische Oberhaus billigte das Gesetz.

Um in Kraft zu treten, muss es noch von Präsident Wladimir Putin unterzeichnet werden - daran besteht aber kein Zweifel. Das Gesetz zeigte unmittelbar nach seiner Verabschiedung durch das Parlament Wirkung. Das unabhängige Nachrichtenportal "Znak" aus Jekaterinburg - das größte unabhängige Nachrichtenangebot außerhalb von Moskau und St. Petersburg - stellte unter Verweis auf die massiven Einschränkungen der vergangenen Tage seinen Dienst ein.

Die "Novaja Gaseta", deren Chefredakteur Dmitri Muratow 2021 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, gab bekannt, dass sie ab sofort keine Nachrichten mehr über den Krieg in der Ukraine verbreiten werde.

Westliche Online-Angebote eingeschränkt

Seit heute ist auch das Onlineangebot der Deutschen Welle (DW) und weiterer westlicher Medien in Russland nicht mehr abrufbar. Wie der deutsche Auslandssender der Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf seine Cybersecurity-Experten mitteilte, war "dw.com" seit der Nacht in allen Sendesprachen in Russland gesperrt. Der Sender veröffentlichte auf seiner Webseite Beiträge rund um technologische Möglichkeiten, um eine Sperre zu umgehen.

BBC berichtet vorerst nicht mehr aus Russland

Als Folge der Maßnahme der russischen Regierung setzte zuletzt auch die britische Rundfunkanstalt BBC die Arbeit aller ihrer Journalisten in Russland vorerst aus. Das Gesetz solle offenbar "unabhängigen Journalismus kriminalisieren", erklärte BBC-Chef Tim Davie in London. "Das lässt uns keine andere Wahl, als vorübergehend die Arbeit aller BBC-Journalisten und ihrer Teams innerhalb der Russischen Föderation zu suspendieren." Die BBC wolle weiter auch auf Russisch informieren - allerdings von außerhalb Russlands, erklärte Davie.

Zuvor hatte die BBC berichtet, dass der Zugang zu ihrer eigenen Nachrichtenwebsite sowie zu mehreren anderen westlichen Medien, Facebook und dem Google Playstore ganz oder teilweise eingeschränkt sei. Laut Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor sollen außerdem die Websites von Medusa, Swoboda sowie Facebook und RFE-RL betroffen sein.

Verbote und Blockaden

Die russischen Behörden hatten in den vergangenen Tagen schon mehrere kritische Sender blockiert. Der unabhängige Radiosender "Echo Moskwy" etwa hatte gestern seine Auflösung bekannt gegeben, nachdem er wegen seiner Berichterstattung über die Invasion in der Ukraine mit einem Sendeverbot belegt worden war. Der unabhängige Fernsehsender "Doschd" wurde verboten.

Medien in Russland ist seit vergangener Woche verboten, in der Berichterstattung über den Krieg gegen die Ukraine Begriffe wie "Angriff", "Invasion" und "Kriegserklärung" zu verwenden. Moskau bezeichnet den Krieg als militärische "Sonderoperation".

Durchsuchungen bei "Memorial"

Wie groß der Druck auf die Zivilgessellschaft insgesamt ist, zeigen auch neue Durchsuchungen bei der Organisation "Memorial", einer der bekanntesten und ältesten Menschenrechtsorganisationen Russlands. Die Polizei habe keine Gründe für die Durchsuchung genannt, die Beamten hätten mit kugelsicheren Westen und Masken im Gesicht plötzlich vor der Tür gestanden und hätten gedroht, sich mit Gewalt Zutritt zu verschaffen, sagte der Memorial-Vorsitzende Jan Ratschinsky. "So steht es heute in der Hauptstadt Russlands um die Justiz."

Eine Razzia in ihrem Moskauer Büro meldete am Freitag auch eine weitere Menschenrechtsorganisation, das Komitee für Bürgerunterstützung.