EM-Berichterstattung Russland verweigert ARD-Journalist Zugang

Russland hat dem ARD-Journalisten Kempe den Zugang zu EM-Spielen in St. Petersburg untersagt. WDR-Chefredakteurin sprach von einer "Einschränkung der Pressefreiheit". Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Dem ARD-Journalisten Robert Kempe ist nach Angaben des WDR die Zulassung zu EM-Spielen in St. Petersburg entzogen worden. "Wir sehen darin eine Einschränkung der Pressefreiheit, die für uns nicht akzeptabel ist», sagte WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni.

Russische Behörden haben demnach nach einem "Hintergrund-Screening» eine Akkreditierung von Kempe abgelehnt. Nach Angaben der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gilt die Akkreditierung des preisgekrönten Autoren weiterhin für die anderen zehn Spielorte der Europameisterschaft. WDR-Chefredakteurin Ehni forderte Aufklärung von Russland in der Sache. Kempe müsse freien Zugang zu den EM-Stätten in St. Petersburg erhalten.

Da der Journalist wegen der fehlenden Akkreditierung auch nicht einfacher an ein Visum kommt, bemühe sich der Sender um andere Einreisemöglichkeiten für ihn.

Ähnlicher Fall in der bei der WM 2018

Vor drei Jahren war dem ARD-Dopingexperten Hajo Seppelt das Visum für die Einreise zur Fußball-WM nach Russland verwehrt worden. Diese Entscheidung wurde - auch auf internationalen Druck - von Russland wieder zurückgenommen. Nach massiven Warnungen deutscher Sicherheitsbehörden sagte Seppelt die Reise aber ab.

Seppelt hatte wesentlich zur Aufklärung des systematischen Sportbetrugs in Russland beigetragen und war deshalb in dem WM-Ausrichterland angefeindet worden. Auch Kempe hatte in den Vergangenheit in Dokumentationen die WM in Russland und das Wirken des Internationalen Olympischen Komitees kritisch beleuchtet. Er ist seit zehn Jahren für WDR und ARD tätig. "Robert Kempe ist ein exzellenter und unbescholtener Journalist", sagte die WDR-Chefredakteurin.