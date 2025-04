Massive russische Angriffe Mindestens neun Tote in Kiew Stand: 24.04.2025 08:24 Uhr

Ungeachtet der Verhandlungen mit den USA greift Russland die Ukraine weiter massiv an. Allein in der Hauptstadt Kiew wurden mindestens neun Menschen getötet. Und auch aus anderen Landesteilen werden Attacken gemeldet.

Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine unvermindert fort. In Kiew wurden bei einem nächtlichen russischen Raketenangriff nach ukrainischen Angaben neun Menschen getötet. Mehr als 63 Menschen seien verletzt worden. Unter den Verletzten sind nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko auch sechs Kinder.

Weitere Opfer werden unter den Trümmern vermutet, denn auch in den Morgenstunden sind die Bergungs- und Rettungsarbeiten bislang nicht beendet. "Aus den Trümmern der Ruinen ist das Klingeln von Telefonen zu hören - die Suche geht weiter, bis wir sicher sind, dass wir alle haben", sagte Innenminister Ihor Klymenko der Nachrichtenagentur Unian zufolge. So suchen die Rettungstrupps noch zwei Kinder, die bislang nicht am Unglücksort gefunden wurden.

Es habe sich um einen kombinierten Angriff mit Raketen und Drohnen gehandelt, erklärten Rettungsdienste. In fünf Bezirken der Stadt dauerten die Rettungsmaßnahmen an. Tymur Tkatschenko, der Leiter der Militärverwaltung, sagte, es seien auch Brände in mehreren Wohngebäuden gemeldet worden.

Explosionen im gesamten Stadtgebiet

Am frühen Morgen hatten die Behörden bei Telegram eine Luftalarm-Warnung herausgegeben. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP hörten Explosionen in der ganzen Stadt. Auch Drohnen waren über Kiew zu hören. In einem Luftschutzkeller eines Wohnhauses versammelten sich mehr als ein Dutzend Bewohner, nachdem der Luftalarm ausgelöst worden war, wie ein AFP-Reporter beobachtete.

Moskau führt immer wieder Raketenangriffe auf die Ukraine und ihre Hauptstadt aus. Viele Angriffe richten sich auch gegen die Energieinfrastruktur des Landes. Die Ukraine greift ihrerseits regelmäßig Ziele in Russland an.

Beschuss auf den Osten der Ukraine

Auch den Osten der Ukraine nahmen die russischen Streitkräfte ukrainischen Behördenangaben zufolge unter Beschuss. Der Bürgermeister von Charkiw, Igor Terechow, erklärte, dass die zweitgrößte Stadt des Landes von sieben Raketen getroffen worden sei. Später fügte er hinzu, dass "ein massiver Drohnenangriff" auf die Stadt im Gange sei. Die Bewohnerinnen und Bewohner forderte er auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Zuletzt waren aus mehreren ukrainischen Regionen Brände nach russischen Angriffen gemeldet worden. Betroffen waren nach offiziellen Angaben die Regionen Kiew, Charkiw, Poltawa, Odessa und Dnipropetrowsk. Der ukrainische Präsidialamtschef Andrij Jermak erklärte, Russland greife Kiew, Charkiw und andere Städte "in diesem Moment mit Raketen und Drohnen" an. "Putin zeigt nur den Wunsch zu töten", erklärte Jermak und forderte: "Die Angriffe auf Zivilisten müssen aufhören."