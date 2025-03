Elektronische Reisegenehmigung ETA für Großbritannien kann beantragt werden Stand: 05.03.2025 08:39 Uhr

Für die Einreise nach Großbritannien reicht ab dem 1. April der Reisepass nicht mehr: Reisende aus EU-Staaten brauchen dafür eine elektronische Reisegenehmigung - die ETA. Von heute an kann man sie beantragen.

Die Reise nach Großbritannien wird etwas komplizierter - und wer nicht aufpasst, für den ist künftig schon vor der Zollkrontrolle Schluss: Künftig reicht der Reisepass alleine nicht mehr für die Einreise ins Vereinigte Königreich. Ab April ist die elektronische Reisegenehmigung ETA Pflicht.

Die ETA kann von heute an beantragt werden. Im Kern ist die ETA eine digitale Sicherheitsüberprüfung derer, die ohne Visum nach Großbritannien kommen. Sie kostet vorerst umgerechnet gut zwölf Euro. Der Preis für die ETA soll in den kommenden Monaten auf umgerechnet 19 Euro steigen.

App für die Beantragung empfohlen

Für die Beantragung empfiehlt das britische Innenministerium die eigene App. Neben der Beantwortung der Sicherheitsfragen und Angaben zu Adresse und Arbeitsplatz muss ein Foto des Reisepasses und für alle im Alter von über neun Jahren ein Foto des Gesichtes hochgeladen werden. Wer kein dafür geeignetes Handy hat, kann auch einen Computer und die entsprechende Internetseite benutzen.

Abgefragt werden unter anderem mögliche Vorstrafen. Die britische Regierung verspricht sich davon, dass "bessere Sicherheitskontrollen stattfinden, um einen Missbrauch unseres Einwanderungssystems zu verhindern". Eine erfolgreich beantragte ETA berechtigt zu mehreren Reisen und Aufenthalten von bis zu sechs Monaten in einem Zeitraum von zwei Jahren. Der Reisepass muss in dieser Zeit gültig sein. Ein weiterer Effekt für die britische Regierung: Weil die ETA für etliche Länder Pflicht ist, wird mit zusätzlichen Einnahmen in Milliardenhöhe kalkuliert.

Anträge sollen innerhalb von Minuten bearbeitet werden

Reisende sollten sich zeitnah um die ETA kümmern. Zwar teilte das britische Innenministerium auf Nachfrage mit, bei der "großen Mehrheit" der Anträge werde innerhalb von Minuten automatisiert entschieden. Offiziell wird aber eine Bearbeitungszeit von bis zu drei Tagen angegeben. Losfliegen dürften Reisende alleine mit einem ETA-Antrag, dann begänne aber bei der Ankunft vor der Einreisekontrolle das bange Warten, ob auch wirklich die Bestätigung kommt.

Für die USA gilt eine ähnliche Vorschrift, hier heißt die elektronische Einreisegenehmigung ESTA statt ETA. In der EU soll in diesem Jahr die Reisegenehmigung ETIAS eingeführt werden.