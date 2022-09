Mögliche Beitritte zu Russland Luhansk und Donezk setzen "Referenden" an Stand: 20.09.2022 14:31 Uhr

Die russischen Statthalter in den umkämpften Regionen Luhansk und Donezk in der Ostukraine wollen über Beitritte zu Russland abstimmen lassen. Die Abstimmungen sollen noch im September abgehalten werden.

Die selbsternannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine wollen noch in dieser Woche in einem umstrittenen Verfahren über einen Beitritt zur Russischen Föderation abstimmen lassen. Das teilten die Regionen mit.

Abstimmungen noch in laufender Woche

Die Abstimmungen, die weder von der Ukraine noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden, sollen demnach vom 23. bis 27. September abgehalten werden und gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes.

Zuvor hatten die von Russland eingesetzten Statthalter in Luhansk mitgeteilt, dass sie ein Gesetz für die Abhaltung eines solchen "Referendums" verabschiedet hätten.

Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Ex-Präsident Dmitri Medwedew, hatte zuvor erklärt, die Annexion des Donbass durch Russland könne die russische Militäroffensive in der Ukraine stärken. "Das Eindringen in russisches Gebiet stellt ein Verbrechen dar", schrieb Medwedew in Online-Netzwerken. Zur Selbstverteidigung könnte Moskau "alle Mittel der Notwehr einsetzen", hob er hervor.

Medwedew erhielt nach seinen Aussagen über die "Referenden" umgehend Unterstützung vom Präsidenten des russischen Unterhauses. Wjatscheslaw Wolodin sagte vor den Abgeordneten: "Wenn die Einwohner des Donbass sich frei äußern, um Teil Russlands zu sein, werden wir sie unterstützen."

Weiß schraffiert: Vormarsch der russischen Armee. Grün schraffiert: von Russland unterstützte Separatistengebiete. Krim: von Russland annektiert. Bild: ISW/19.09.2022

Auch im russisch kontrollierten Teil der ukrainischen Region Saporischschja wird einem Medienbericht zufolge ein "Referendum" über einen Beitritt zu Russland in Betracht gezogen. Auch dort werde erwogen, eine solche Abstimmung in den kommenden Tagen abzuhalten, meldet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf einen Vertreter der dort von Russland eingesetzten Verwaltung.