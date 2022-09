Trauer um Elisabeth II Nationaler Feiertag zur Beisetzung Stand: 10.09.2022 21:35 Uhr

Der 19. September ist offiziell als Datum für das Begräbnis von Queen Elizabeth bestätigt worden. Der Tag ist nun ein nationaler Feiertag. Heute zeigten sich erstmals seit dem Tod der Königin ihre Enkel William und Harry gemeinsam.

Das Staatsbegräbnis der britischen Königin Elizabeth II. soll am 19. September stattfinden. Dieses Datum nannte der Buckingham Palast in London. Der Leichnam der Queen, der bislang noch in Schloss Balmoral aufgebahrt wurde, wird am Sonntag nach Edinburgh überführt. Dort soll es zu Wochenbeginn für die Einwohner der schottischen Hauptstadt die Gelegenheit geben, sich von der Monarchin zu verabschieden, bevor der Sarg dann am Mittwoch nach London transportiert wird.

Nationaler Feiertag zur Beisetzung

Wegen der Beerdigung soll der 19. September, ein Montag, für alle Britinnen und Briten ein nationaler Feiertag sein. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Zur Trauerfeier werden neben der Königsfamilie hochranginge britische Politiker und Ex-Premierminister erwartet, ebenso wie viele internationale Staatsgäste. Unter anderem kündigte sich bereits US-Präsident Joe Biden an.

Damit sich auch Bürgerinnen und Bürger von der Königin verabschieden können, soll sie vier Tage lang vor der Beerdigung in der Westminster Hall in London aufgebahrt werden. Am Dienstag soll der Sarg von Edinburgh nach London geflogen werden, in Begleitung von Prinzessin Anne, der Tochter der Queen.

William und Harry zeigen sich gemeinsam

Erstmals seit dem Tod der Königin zeigten sich Prinz William und Prinz Harry und ihre Ehefrauen Kate und Meghan in der Öffentlichkeit. Die beiden Paare tauschten sich mit Trauernden und Schaulustigen aus, die sich an der großen Allee bei Schloss Windsor versammelt hatten, und schauten sich Blumen und persönliche Botschaften an, die vor dem Anwesen niedergelegt worden waren.

William und Kate sowie Harry und Meghan zeigten sich vor Windsor Castle erstmals gemeinsam. Bild: AP

Für Kate und William ist es auch der erste öffentliche Auftritt, seit sie ihre neuen Titel - Prinz und Prinzessin von Wales - tragen. Der neue König Charles III. hatte ihnen diese am Freitag in seiner ersten Rede an die Nation vergeben. Das Verhältnis der beiden Paare gilt mittlerweile als schwierig. William und Kate sollen jedoch Harry und Meghan zu dem gemeinsamen Auftritt eingeladen haben, wie ein Sprecher des Paares mitteilte.

Mit Informationen von Franziska Hoppe, ARD-Studio London