Tod von Queen Elizabeth II Das Vereinigte Königreich trauert Stand: 09.09.2022 07:43 Uhr

Tausende Menschen versammelten sich nach Bekanntgabe des Todes der Queen auf den Plätzen in Großbritannien, legten Blumen nieder oder sangen die Nationalhymne.

Flagge auf Halbmast

Mitarbeiter des Buckingham-Palasts brachten am Abend die offizielle Mitteilung vom Tod der Queen am Tor des Schlosses an. Viele brachen in Tränen aus, als die Flagge am Buckingham-Palast herabgesetzt wurde. Vor der offiziellen Residenz der Queen in London hatten sich bereits vor der Bekanntgabe Hunderte Menschen versammelt.

Am Abend baute die Polizei Absperrungen vor den Toren von Schloss Balmoral ab, damit Bürgerinnen und Bürger Blumen auch dort niederlegen konnten. Die Regentin starb auf ihrem Landsitz in Schottland.

Auch vor den Toren von Schloss Balmoral legte Trauernde Blumen nieder. Bild: REUTERS

Sportveranstaltungen abgesagt

Die christlichen Kirchen in Großbritannien hatten am Donnerstagabend ihre Türen für Trauernde geöffnet.

Zahlreiche britische Sportveranstalter reagierten auf den Tod der Queen, indem sie geplante Wettkämpfe unterbrachen oder absagten, darunter auch Fußballspiele am Freitag.

Die britische Königin war am Donnerstagabend im Alter von 96 Jahren verstorben. Ihr Nachfolger auf dem Thron ist ihr ältester Sohn Charles. Der neue König Charles III. und seine Frau Camilla haben die Nacht auf Schloss Balmoral verbracht und werden heute nach London zurückkehren.