Krieg gegen die Ukraine EU plant Sanktionen gegen Putin und Lawrow Stand: 25.02.2022 15:53 Uhr

Die EU will den russischen Präsidenten Putin und Außenminister auf ihre Sanktionsliste setzen. Damit könnten ihre Vermögen in der EU eingefroren werden. Zudem dürfen sie nicht mehr einreisen.

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine verschärft die Europäische Union ihre Sanktionen. Nun sollen erstmals auch Präsident Wladimir Putin und sein Außenminister Sergej Lawrow ins Visier genommen werden, wie die Außenminister Österreichs und Luxemburgs, Alexander Schallenberg und Jean Asselborn erklärten.

Putin und Lawrow könnten demnach auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Dies würde bedeuten, dass in der EU vorhandene Vermögenswerte der Politiker eingefroren werden. Zudem dürfen sie nicht mehr in die EU einreisen.

Die Strafmaßnahmen sind Teil eines großen Sanktionspakets, dass im Laufe des Tages in Kraft treten soll. Die Außenminister der 27 EU-Staaten wollen dafür am Nachmittag die notwendigen Rechtstexte annehmen.

Baerbock: "Das wird Russland ruinieren"

Es gehe um Wirtschaftssanktionen, aber auch Saktionen "gegen diejenigen, die für diese Furchtbarkeit verantwortlich sind", sagte auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Rande des EU-Außenministerrats. "Das wird Russland ruinieren."

Damit werde das "System Putin" dort getroffen, wo es getroffen werden müsse - "nicht nur wirtschaftlich und finanziell, sondern in seinem Machtkern", so Baerbock. "Deshalb listen wir nicht nur Oligarchen, deshalb haben wir bereits nicht nur zahlreiche Abgeordnete gelistet, sondern wir listen jetzt auch den Staatspräsidenten, Herrn Putin, und den Außenminister, Herrn Lawrow." Putin und Lawrow seien dafür verantwortlich, "dass unschuldige Menschen in der Ukraine sterben".

Mehrere Sanktionen bereits in Kraft

Die EU hatte zuvor bereits eine Reihe von Sanktionen gegen Russland verhängt. Sie sollen den Zugang zu den Finanzmärkten und zu wichtigen Technologien beschränken. Die Sanktionen sollen sich laut der am Donnerstagabend in Brüssel verabschiedeten Gipfelerklärung gegen den russischen Finanz-, Energie- und Transportsektor, den Export von Dual-Use-Gütern, die für zivile und militärische Zwecke genutzt werden können, die Visa-Vergabe sowie eine Reihe "russischer Einzelpersonen" richten. Das detaillierte Sanktionspaket muss am Freitag noch formell vom Ministerrat der EU-Staaten verabschiedet werden.

Laut einem Entwurf, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorlag, sind etwa die staatliche russische Eisenbahngesellschaft RZD, der Fahrzeughersteller Kamaz und der Schiffbauer USC von neuen Sanktionen betroffen. Die russischen Privatbanken Alfa Bank und Bank Otkritie sollen ebenfalls auf die Sanktionsliste.

SWIFT-Ausschluss noch nicht geplant

Ein Ausschluss Russlands aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk SWIFT und Ausfuhrverbote für zum Beispiel Erdgas sind derzeit nicht vorgesehen. Es wird allerdings für gut möglich gehalten, dass es zu einem späteren Zeitpunkt noch zu einem Ausschluss aus SWIFT kommt und dass Russland selbst die Versorgung der EU mit Erdgas einstellt. Bislang liefert der russische Staatskonzern Gazprom nach Angaben der EU-Kommission rund 40 Prozent der in der EU verbrauchten Gasmenge.