Raketeneinschlag Polen geht nicht von Angriff aus Stand: 16.11.2022 13:02 Uhr

Der Raketeneinschlag in Polens Grenzgebiet zur Ukraine war nach Angaben von Polens Präsident Duda kein gezielter Angriff auf das NATO-Land. Es gebe keine Beweise dafür, dass die Rakete von Russland abgefeuert worden sei.

Nach Angaben von Polens Präsident Andrzej Duda war der Raketeneinschlag in Przewodow kein gezielter Angriff auf das NATO-Land. Die Rakete, die am Dienstag auf polnischem Gebiet einschlug, stammte demnach "höchstwahrscheinlich" von der ukrainischen Luftabwehr.

"Absolut nichts deutet darauf hin, dass dies ein absichtlicher Angriff auf Polen war", sagte Duda vor Journalisten. Nach bisherigen Erkenntnissen handele es sich um eine Flugabwehrrakete S-300 aus russischer Produktion, die in den 1970er-Jahren hergestellt wurde.

NATO konnte russische Rakete nicht bestätigen

Bei dem Raketeneinschlag waren nach Feuerwehrangaben zwei Menschen in einem landwirtschaftlichen Betrieb in dem ostpolnischen Dorf getötet worden. In ersten Berichten hieß es, es handele sich um einen russischen Raketeneinschlag. Die NATO konnte das nicht bestätigen.

Es sei wahrscheinlich, dass eine ukrainische Luftabwehrrakete versehentlich in Polen eingeschlagen sei, sagte auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Es sei aber nicht die Schuld der Ukraine. Russland müsse diesen "sinnlosen Krieg" beenden, so Stoltenberg.