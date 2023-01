Kampfpanzer für die Ukraine Polen stellt Antrag auf "Leopard 2"-Lieferung Stand: 24.01.2023 11:36 Uhr

Polen möchte deutsche "Leopard 2"-Panzer an die Ukraine liefern. Ein offizieller Antrag zur Ausfuhr soll der Bundesregierung jetzt vorliegen. Sollte der nicht genehmigt werden, wäre die Regierung in Warschau wohl bereit, trotzdem Kampfpanzer zu liefern.

Polen hat bei der Bundesregierung offiziell beantragt, "Leopard 2"-Kampfpanzer an die Ukraine liefern zu können. Deutschland habe "unsere Anfrage bereits erhalten", erklärte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak im Onlinedienst Twitter:

Er rief die Regierung in Berlin zudem dazu auf, sich der Koalition von Ländern anzuschließen, die die Ukraine mit "Leopard 2"-Panzern unterstützen. "Dies ist unsere gemeinsame Sache, denn es geht um die Sicherheit von ganz Europa", so der Minister.

Polen würde notfalls auch ohne Genehmigung handeln

Polen macht in der Angelegenheit Druck auf die Verbündeten. Bereits in der vorvergangenen Woche hatte Präsident Andrzej Duda gesagt, Warschau habe entschieden, der Ukraine 14 "Leopard"-Kampfpanzer zu überlassen. Um in Deutschland hergestellten Panzer an andere Länder zu liefern, ist eigentlich die Genehmigung der Bundesregierung erforderlich.

Am Montag hatte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki angekündigt, Deutschland um diese Genehmigung zu bitten. Sollte Polen am Ende keine Zustimmung aus Deutschland erhalten, wolle man im Rahmen einer kleinen Koalition handeln, so Morawiecki. Man werde dann "Panzer zusammen mit anderen in die Ukraine verlegen".

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte am Sonntagabend erklärt, dass Deutschland einen möglichen Export von "Leopard"-Panzern anderer Länder an die Ukraine nicht blockieren würde. "Im Moment ist die Frage noch nicht gestellt worden, aber wenn wir gefragt würden, würden wir nicht im Weg stehen", sagte sie damals dem französischen Fernsehsender LCI. Sie antwortete damit auf die Frage, was geschehe, wenn Polen "Leopard"-Panzer an die Ukraine liefern würde.