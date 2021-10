Unerlaubte Einreisen aus Polen Seehofer will Maßnahmen vorschlagen Stand: 18.10.2021 13:33 Uhr

Angesichts immer mehr unerlaubter Einreisen von Flüchtlingen über die deutsch-polnische Grenze will Innenminister Seehofer im Kabinett Maßnahmen vorschlagen. Die Polizeigewerkschaften haben dazu unterschiedliche Vorschläge.

Bundesinnenminister Horst Seehofer will im Kabinett die steigende Zahl unerlaubter Einreisen über die polnisch-deutsche Grenze zur Sprache bringen. Der Minister wolle in der Sitzung am Mittwoch Maßnahmen vorschlagen, wie man mit der Situation umgehen sollte, sagte der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter, auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa.

Polizeigewerkschaften uneins über Vorgehen

Zuvor hatte sich die Bundespolizeigewerkschaft wegen steigender Flüchtlingszahlen auf der sogenannten Belarus-Route für temporäre Grenzkontrollen ausgesprochen. Grund dafür sei unter anderem eine hohe Zahl von unerlaubten Einreisen. "Seit mehreren Monaten steigen die Zahlen der Aufgriffe nahezu explosionsartig an", erklärte der Vorsitzende Heiko Teggatz in einem Schreiben an Seehofer. Nur mit der Einführung temporärer Grenzkontrollen könne die Bundesregierung einem "Kollaps" an den Grenzen wie 2015 vorbeugen, zitierte ihn die "Bild".

Hingegen hält die Gewerkschaft der Polizei (GdP) dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht für nötig. "Aktuell sehen wir keinen Anlass für Grenzkontrollen", sagte der Vorsitzende des Bezirks Bundespolizei der GdP, Andreas Roßkopf, der dpa. "Ja, es muss reagiert werden, aber wir bevorzugen eine Intensivierung der Grenzfahndung." Die aktuelle Situation sei hinsichtlich der Zahl der ankommenden Schutzsuchenden nicht mit der Situation im Herbst 2015 vergleichbar.

Vergeltungsaktion Lukaschenkos vermutet

Die Regierungen in Lettland, Litauen und Polen beschuldigen den belarusischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten und Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass Minsk Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern werde - als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen gegen sein Land.

Seitdem mehren sich Meldungen über versuchte irreguläre Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen zu Belarus sowie an der deutsch-polnischen Grenze. Seit August haben Tausende Migranten - meist aus dem Nahen Osten und Afrika - versucht, die polnische Grenze von Belarus aus zu überqueren.