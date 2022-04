Explosion in polnischem Bergwerk Vier Tote bei Grubenunglück Stand: 20.04.2022 12:36 Uhr

Bei einer Explosion in einem Steinkohlebergwerk in Südpolen sind vier Bergleute gestorben. Weitere Verletzte befinden sich noch in Lebensgefahr. Die Rettungskräfte suchen weiterhin nach sieben Vermissten.

Bei einer Gasexplosion in einem Steinkohlebergwerk südlich von Kattowitz sind vier Bergleute getötet worden. Drei von ihnen starben unter Tage, der Vierte erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Dem Bergbauunternehmen Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW) zufolge soll kurz nach Mitternacht in einer Tiefe von 1000 Metern in der Pniowek-Mine Methangas explodiert sein. Auf dem Gebiet sollen sich zu diesem Zeitpunkt insgesamt 42 Bergleute befunden haben.

Einige sind noch in Lebensgefahr

Ein Großteil von ihnen ist verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Ärzten zufolge erlitten die meisten Verletzten Verbrennungen, einige seien noch in Lebensgefahr. Die Familien der Opfer erhielten psychologische Betreuung.

Die Rettungstrupps hatten nach JSW-Angaben wegen eines Feuers ihre Arbeit zwischenzeitlich aussetzen müssen. Offenbar kam es bei der Suche nach den drei vermissten Bergleuten zu einer weiteren Explosion. Der Kontakt zu sieben Rettern sei verloren gegangen, so der Krisenstab.

Rettungsteams noch im Einsatz

13 Rettungsteams seien aktuell dabei, nach den Vermissten zu suchen. Auch Rettungshubschrauber seien im Einsatz, teilte die örtliche Feuerwehr mit.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki kündigte an, den Unglücksort besuchen zu wollen. Er wolle sich vor Ort ein Bild von der Lage machen. Seine Gedanken und Gebete seien bei den Familien der Arbeiter.