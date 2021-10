Auszeichnung in Stockholm Erneut Physik-Nobelpreis für Deutschen

Zum zweiten Mal in Folge wird ein Deutscher mit dem Physik-Nobelpreis geehrt. Klaus Hasselmann teilt sich den Preis mit dem US-Amerikaner Syukuro Manabe und dem Italiener Giorgio Parisi. Sie werden ausgezeichnet unter anderem für das physikalische Modellieren des Klimas.

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Deutschen Klaus Hasselmann, den US-Amerikaner Syukuro Manabe und den Italiener Giorgio Parisi - unter anderem für physikalische Modelle zum Erdklima. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.

Hasselmann war zunächst Professor und später Direktor des Instituts für Geophysik und Planetarische Physik an der Universität Hamburg. Nach mehreren Auslandsstationen übernahm er von 1975 bis November 1999 die Leitung des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg und war von 1988 bis 1999 wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg.

Knapp eine Million Euro Preisgeld

Die Auszeichnung ist mit zehn Millionen Kronen (rund 985.000 Euro) dotiert und wird für bahnbrechende Forschungen und nicht für eine Lebensleistung vergeben. Sie kann auf bis zu drei Personen verteilt werden. Eine posthume Würdigung ist nicht zulässig. Übergeben werden die Preise am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.

Im vergangenen Jahr waren der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel, der Brite Roger Penrose und die Amerikanerin Andrea Ghez für Forschungen zu schwarzen Löchern und supermassiven kompakten Objekten mit dem Preis geehrt worden. Gestern war bereits der Medizin-Nobelpreis an die US-Wissenschaftler David Julius und Ardem Patapoutian für ihre Grundlagenforschung zur Hitze- und Druckwahrnehmung im menschlichen Körper verliehen worden.

Preise für Chemie, Literatur und Frieden folgen

Für Mittwoch wird die Entscheidung über die Verleihung des Nobelpreises für Chemie erwartet, am Donnerstag steht die Bekanntgabe des Literatur-Nobelpreises an und am Freitag wird verkündet, wer den Friedensnobelpreis erhält. Der Preis für Wirtschaft, der streng genommen kein Nobelpreis ist, wird am kommenden Montag bekanntgegeben.