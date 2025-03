Fund einer Weltkriegsbombe Zugverkehr am Pariser Gare du Nord steht still Stand: 07.03.2025 14:46 Uhr

Er ist einer der am stärksten genutzten Bahnhöfe in Europa: Der Fund einer Weltkriegsbombe hat den Gare du Nord in Paris lahmgelegt. Alle Züge wurden gestrichen. Wann der Verkehr wieder läuft, ist unklar.

In Paris ist der Zugverkehr am wichtigen Bahnhof Gare du Nord wegen des Funds einer Weltkriegsbombe komplett eingestellt worden. Der Blindgänger war nach Angaben der Bahngesellschaft SNCF bei nächtlichen Wartungsarbeiten im Vorort Saint-Denis inmitten der Gleise gefunden worden.

Der französische Verkehrsminister Philippe Tabarot warnte im Sender Sud Radio, der Verkehr könne noch den gesamten Tag durcheinander sein. Sorge wegen der Bombe müsse es aber keine geben.

SNCF rät, Reisen zu verschieben

Sämtliche Verbindungen im Nah- und Fernverkehr wurden ausgesetzt, alle Eurostar-Züge von und nach Paris gestrichen. Betroffen ist auch die Eurostar-Verbindung Köln-Paris. Die SNCF teilte am Vormittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit, es sei weiter unklar, wann der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden könne. Die SNCF riet dazu, Reisen zu verschieben. Wer ein Ticket gekauft habe, könne dieses kostenlos gegen eines für ein anderes Datum umtauschen.

Nach Angaben der Polizei beeinträchtigt der Einsatz auch den Autoverkehr: Da sich der Sprengkörper etwa 200 Meter nördlich der Pariser Ringautobahn befindet, mussten am späten Vormittag nach Polizeiangaben Abschnitte der sogenannten Périphérique und der Autobahn A1 gesperrt werden.

Französische Polizisten blockieren zusammen mit Feuerwehrleuten die Zufahrt zum Güterbahnhof der SNCF in Saint-Denis, einem nördlichen Vorort von Paris.

Entschärfung der Bombe läuft

Spezialkräfte der Präfektur sind nach Angaben der SNCF im Einsatz, um den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg zu entschärfen. Die nicht explodierte Bombe wurde in der Nacht etwa 2,5 Kilometer vom Bahnhof entfernt in zwei Metern Tiefe gefunden. Sie sei einen Meter lang und wiege etwa 500 Kilogramm, wovon 200 Kilogramm Sprengstoff seien, hieß es von der französischen Bahn. Laut SNCF ist das Gebiet bekannt für solche Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg.

Im Jahr 1940 bombardierte die deutsche Wehrmacht Paris. Im Juni besetzten deutsche Truppen die Stadt sowie weite Teile Frankreichs. In den späteren Kriegsjahren wurde Paris mehrfach von den Alliierten, die die Stadt schließlich im Sommer 1944 befreiten, und später erneut von den Deutschen bombardiert.

225 Millionen Reisende jährlich

Der Gare du Nord ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt Frankreichs mit laut SNCF täglich rund 700.000 Fahrgästen. Vor dem Wochenende wird der Bahnhof besonders stark frequentiert. Europaweit ist der Gare du Nord einer der am stärksten genutzten Bahnhöfe. Im Jahr 2023 zählte die SNCF mehr als 225 Millionen Reisende.