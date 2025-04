Abschied von Papst Franziskus Lange Schlangen vor dem Petersdom Stand: 25.04.2025 10:31 Uhr

Mehr als 120.000 Menschen haben sich schon von Papst Franziskus verabschiedet - und es werden immer mehr. Seit den Morgenstunden stehen erneut zahlreiche Gläubige vor dem Petersdom. Heute ist die letzte Gelegenheit dafür.

Der Pilgerstrom zum aufgebahrten Papst-Leichnam im Petersdom reißt nicht ab. Bereits in den frühen Morgenstunden standen zahlreiche Menschen an. Wegen des großen Andrangs war der Petersdom bis 2.30 Uhr geöffnet - und ist seit 5.40 Uhr wieder zugänglich.

Der große Andrang sorgte am Morgen vor dem Petersplatz offenbar vereinzelt für chaotische Szenen. Auf der zum Vatikan führenden Via della Conciliazione umgingen zahlreiche wartende Menschen Polizeisperren. Gitter und Absperrungen wurden beiseitegeschoben, berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa. Einige Menschen machten sich demnach unkontrolliert auf den Weg Richtung Petersdom. Sicherheitskräfte versuchten, die Menschen aufzuhalten.

Seit der Aufbahrung am Mittwochvormittag haben nach Angaben des Vatikans mehr als 128.000 Besucher den Petersdom betreten, um dem Papst die letzte Ehre zu erweisen.

Sarg wird gegen 20 Uhr verschlossen

Am heutigen Freitag besteht zum letzten Mal die Möglichkeit, am offenen Sarg des verstorbenen Papstes Abschied zu nehmen. Bis 19 Uhr ist die große Basilika im Vatikan noch für die Öffentlichkeit geöffnet. Danach - gegen 20 Uhr - wird der Sarg in einer feierlichen Zeremonie verschlossen und für die Trauerfeier am nächsten Tag vorbereitet.

Am Samstag wird Franziskus dann nach einer Zeremonie auf dem Petersplatz auf eigenen Wunsch als erster Papst nicht im Petersdom bestattet, sondern in der päpstlichen Basilika Santa Maria Maggiore im Stadtzentrum von Rom. Seine letzte Ruhestätte soll ein schlichtes Erdgrab mit der lateinischen Inschrift "Franciscus" sein.

Zur Beisetzung in der Basilika werden viele Staatsgäste aus aller Welt sowie Hunderttausende Gläubige erwartet. Die Delegation aus Deutschland wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeführt. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz wird von ihrem Vorsitzenden, dem Limburger Bischof Georg Bätzing, vertreten.