Abschied von Papst Franziskus Andrang bis weit nach Mitternacht Stand: 25.04.2025 04:25 Uhr

Um Mitternacht sollte der Petersdom eigentlich schließen. Doch der Andrang der Menschen war zu groß - die Basilika blieb länger offen. Heute besteht zum letzten Mal die Möglichkeit, am offenen Sarg Abschied von Papst Franziskus zu nehmen.

Die Schlange der Menschen, die Papst Franziskus die letzte Ehre erweisen wollen, reißt nicht ab. Auch in der Nacht auf Freitag blieb der Petersdom deshalb bis weit nach Mitternacht geöffnet. Der Leichnam von Papst Franziskus ist dort seit Mittwoch aufgebahrt.

Zehntausende nahmen schon Abschied. Sie mussten dafür stundenlang vor dem Petersdom anstehen. Die Schlange führte in Zick-Zack-Linien über angrenzende Plätze und Nebenstraßen.

Sarg wird gegen 20 Uhr verschlossen

Ursprünglich war geplant, den Petersdom jeweils um Mitternacht zu schließen. Das ließ sich aber schon in der ersten Nacht wegen des großen Andrangs nicht umsetzen. Nach langem Anstehen konnten die Gläubigen bis 5.30 Uhr in die wichtigste katholische Kirche eintreten. Nur anderthalb Stunden später - nach kurzen Reinigungsarbeiten - wurde sie wieder geöffnet. Ordner sorgen dafür, dass die Trauernden nur einen kurzen Moment am Sarg verweilen.

Am heutigen Freitag besteht zum letzten Mal die Möglichkeit, am offenen Sarg des verstorbenen Papstes Abschied nehmen. Von 7 bis 19 Uhr ist die große Basilika im Vatikan dann noch für die Öffentlichkeit geöffnet. Danach - gegen 20 Uhr - wird der Sarg in einer feierlichen Zeremonie verschlossen und für die Trauerfeier am Samstagvormittag vorbereitet. Zur Beisetzung in der Basilika Santa Maria Maggiore werden viele Staatsgäste aus aller Welt sowie Hunderttausende Gläubige erwartet.