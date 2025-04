Feierlichkeiten zu Ostern Reduziertes Programm für geschwächten Papst Stand: 17.04.2025 17:31 Uhr

Dieses Jahr finden viele Termine an Ostern ohne den angeschlagenen Papst statt. Die Messen etwa halten Kardinäle. Zuletzt war Franziskus immer wieder überraschend aufgetreten. Am Nachmittag besuchte er Insassen eines Gefängnisses.

Zum ersten Mal seit seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche wird Franziskus bei verschiedenen Osterfeiern in Rom und im Vatikan nicht dabei sein. Nach seiner beidseitigen Lungenentzündung soll sich der 88-Jährige noch schonen.

So sagte er etwa die Messe zum heutigen Gründonnerstag ab. Vertreten wurde er von Kardinal Domenico Calcagno, der eine von Franziskus verfasste Predigt vorlas.

Papst besucht Gefängnis

Der 88 Jahre alte Franziskus ließ sich allerdings in die Haftanstalt Regina Coeli bringen, wo er nach Angaben des Vatikans von etwa 70 Insassen mit Applaus begrüßt wurde.

Im Unterschied zu früheren Jahren verzichtete Franziskus allerdings darauf, in einer Geste der Demut Häftlingen die Füße zu waschen. Die Tradition geht auf die Überlieferung von Jesu Christi Wirken vor dem letzten Abendmahl zurück.

Bei dem Besuch im größten römischen Gefängnis spendete er den Häftlingen und auch dem Personal seinen Segen. Zugleich bat er um Verständnis dafür, dass er in diesem Jahr den Insassen nicht die Füße waschen könne.

"Ich möchte jedes Jahr tun, was Jesus am Gründonnerstag getan hat, die Fußwaschung", sagte er nach Angaben des Vatikans. "Dieses Jahr kann ich das nicht. Aber ich kann und will Euch nahe sein. Ich bete für Euch und Eure Familien."

Am Gründonnerstag gehört es zur Tradition, dass der Papst Häftlinge besucht.

Die meisten Messen sollen Kardinäle übernehmen

Bei der Karfreitags-Liturgie, dem Kreuzweg am Kolosseum in Rom, dem Gottesdienst zur Osternacht am Samstag und der Ostermesse am Sonntag lässt sich der Papst nach derzeitigen Planungen von verschiedenen Kardinälen vertreten.

Der päpstliche Segen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis"), den der Pontifex am Ostersonntag traditionell vom Balkon des Petersdoms spendet, steht aber weiterhin im offiziellen Kalender des Vatikans. Denkbar ist, dass Franziskus den Segen selbst spendet, seine Osterbotschaft aber von jemand anderem vorgelesen wird.

Vance reist nach Rom

Abgesehen von den Osterfeiern steht im Vatikan auch wichtiger Besuch auf dem Programm. US-Vizepräsident JD Vance, der als Erwachsener zum katholischen Glauben übertrat, will Ostern mit seiner Familie in Rom verbringen und auch an der Ostermesse im Petersdom teilnehmen.

Der Stellvertreter von Donald Trump wird auch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zusammentreffen, der Franziskus derzeit häufig vertritt. Spekuliert wird, dass der Papst zu der Begegnung hinzukommen könnte, falls es die Gesundheit erlaubt.

Franziskus war im Februar wegen einer beidseitigen Lungenentzündung in die Gemelli-Klinik in Rom gebracht worden und entging nach Angaben seiner Ärzte nur knapp dem Tod. Am 23. März kehrte er in den Vatikan zurück. Um eine erneute Ansteckung zu verhindern, soll der Papst eigentlich eine zweimonatige Pause ohne öffentliche Auftritte einlegen.

Papst überrascht mit mehreren öffentlichen Auftritten

Vor einer Woche traf er jedoch den britischen König Charles III. und seine Frau Camilla am Rande ihres Staatsbesuchs in Rom. Am Palmsonntag nahm Franziskus bei einem unangekündigten Besuch auf dem Petersplatz ein Bad in der Menge.

Am Mittwoch empfing er dann Mitarbeiter der Gemelli-Klinik und bedankte sich für die "sehr gute" Versorgung während seines Aufenthalts in dem Krankenhaus. Nach Vatikan-Angaben hat sich der Gesundheitszustand des Papstes zuletzt weiter verbessert. Er kommt demnach für immer längere Zeiträume ohne eine zusätzliche Sauerstoffversorgung aus.