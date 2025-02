Ergebnis weiterer Untersuchung Papst hat beidseitige Lungenentzündung Stand: 18.02.2025 20:44 Uhr

Neue Untersuchungen haben ergeben, dass sich der Gesundheitszustand von Papst Franziskus verschlechtert hat. Das 88-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche sei aber weiter guter Dinge, teilt der Vatikan mit.

Papst Franziskus leidet an einer beginnenden Lungenentzündung, von der beide Lungenflügel betroffen sind. Das hätten weitere Untersuchungen im Krankenhaus wie Röntgenaufnahmen und Labortests ergeben, erklärte ein Sprecher des Vatikan. Die Atemwegsinfektion umfasse auch eine asthmatische Bronchitis, die eine antibiotische Behandlung mit Cortison erfordere.

Der Papst war am Freitag in ein Krankenhaus in Rom gebracht worden, nachdem sich bei ihm eine Bronchitis verschlechtert hatte. Am Montag kamen seine Ärzte zu dem Ergebnis, dass Franziskus an einer polymikrobiellen Atemwegsinfektion leide, für die eine Mischung aus Viren, Bakterien, Pilzen und Parasiten verantwortlich sein könnte.

Franziskus bei "guter Laune" - Bitte um Gebete

Die Erkrankung seiner Lunge ist für den 88-Jährigen besonders gefährlich, weil er als junger Mann einen Teil seiner Lunge wegen einer Infektion verloren hatte. Seitdem gilt er im Winter als anfällig für eine Bronchitis. Ende 2023 teilte der Vatikan mit, das Oberhaupt der katholischen Kirche habe eine leichte Grippe. Der Papst räumte dann aber ein, an einer Lungenentzündung zu leiden.

Trotz seines Zustandes sei Franziskus "guter Laune", sagte der Vatikansprecher. Im Laufe des Tages habe er abwechselnd geruht, gebetet und Texte gelesen. "Er dankt für die Verbundenheit, die er in diesem Moment spürt, und bittet mit dankbarem Herzen darum, weiterhin für ihn zu beten."

Kaum mehr öffentliche Auftritte

Mit seinen 88 Jahren ist Franziskus inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte. Als Nachfolger von Benedikt XVI. ist er seit März 2013 im Amt. Seit einiger Zeit war ihm anzusehen, dass ihm die Gesundheit zunehmend zu schaffen macht. Mehrfach konnte er bei öffentlichen Auftritten nicht lange sprechen und wirkte atemlos. Seinen Wohnsitz im Vatikan verließ er kaum noch.